Koneasentaja on metallialan yleisosaaja

ja levyseppähitsaajiksi valmistuvat suorittavat opintonsa keskimäärin kolmessa vuodessa. Koneasentaja osaa metallialan yleisosaajana muun muassa koneistaa manuaali- ja CNC-työstökoneilla.– Täällä on melko hyvä laitekanta, että voi opettaa tehokkaasti. Melkein kaikki nyt kolmannella luokalla olevat on jo varattu työpaikoille. Työssäoppimisjaksoilla työssäoppijoiden ohjaajat näkevät melko nopeasti, minkälaiset kyvyt opiskelijalla on. Heidät ohjataan sellaisiin töihin, joissa he voivat parhaiten käyttää taitojaan, sanoi opettajaKolmannella luokalla olevamenee pian viiden viikon työssäoppimisjaksolle.– Teen siellä ainakin asennus- ja korjaushitsausta työkoneiden kanssa. Samassa metallialan firmassa olin 10 viikonkin työssäoppimisjakson. Silloin useita päiviä korjasin esimerkiksi hakkuria, jolla haketetaan puutavaraa. Se oli aika kulunut. Täytehitsaamalla vahvistin rungon ominaisuuksia. Rikki menneitä kohtia ja osia paransin ja vahvistin niin, etteivät ne menisi enää samoista kohdista rikki, Voittola kertoi.Hän teki jo nuorena traktoreiden ja autojen pieniä korjaustöitä.– Hain koneasentajalinjalle etenkin työn kiinnostavuuden vuoksi, mutta kyllä vähän mietin työllistymispuoltakin. Opetus vastasi odotuksiani jo heti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Tämä ala on monipuolinen ja sellainen, että voi koko ajan haastaa ja kehittää itseään, opiskelija mietti.