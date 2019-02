Kauhajoki

Kristiinalaistekijät tuovat taidetuulahduksen rannikolta

Kauhajoki

Kristiinalaisyhdistyksessä

on noin 70 jäsentä.– Viime lokakuussa ryhmä spectralaisia oli Ilmajoen Taideyhdistyksen akvarellikurssilla. Paluumatkalla pistäydyimme hienon Hella-gallerian näyttelyssä. Päätimme, että voisimme ehdottaa omia töitämme sinne, kun näyttelykuukausista helmikuu oli vapaa, Spectran taiteilijakertoi.Mitään valintamenettelyä ei ollut siitä, että ketkä Spectrasta osallistuvat näyttelyyn. Luoma-Keturi on taituroinut Tanssii jänisten kanssa -työn värimaailman mustikalla. Miehen akvarelleissa näkyy muun muassa Kankalojärvi sekä Kristiinankaupungissa Koulukadulla ja Brunströminkadulla olevia rakennuksia.– Kankalojärvi on kaunis paikka. Ihmisillä on luonnonpaikkoja, joissa on käynyt lapsena ja ne ovat jääneet muistiin. Kadunkulmatkin ovat kiinnostavia. Ne ovat ihmisen luomaa luontoa ja niillä kulki ihmisiä jo satoja vuosia sitten ja nyt, hän mietti.Näyttelyssä on lisäksi esimerkiksikukka-, maisema- ja meriakvarelleja,luonto- ja maisemavalokuvia sekäpastelli-, akvarelli- ja öljyväritöitä, joissa on muun muassa vanhoja rakennuksia.akvarelleissa pääosissa ovat linnut sekä iloiset lapset ja nuoret.yhdessä akvarellityössä kaupunkilaislehmät ovat menossa kaupungista sillan ylitse kohti niittyä.– Meistä kaikki ovat enimmäkseen itse- ja yhdessäoppineita. Meillä on esimerkiksi niin sanottu tiistaimaalareiden kerho. Maalailemme viikoittain yhdessä ja osallistumme vaihtelevasti eri kursseille. Spectra tekee paljon yhteistyötä eri taideyhdistysten kanssa. Esimerkiksi Teuvalla on vuosittain Ars Nova Botnica -näyttely, Luoma-Keturi sanoi.Tuulahdus Kristiinankaupungista -näyttelyssäon esimerkiksi keramiikkatöitä. Lyijykynällä hän on taiteillut kirjailija Aino Kallaksen ja hiilellä sekä intiaanin että muusikko Louis Armstrongin. Aikoinaan Mäntylä opiskeli Varsinais-Suomen Kansanopiston kuvataidelinjalla. Kauhajoen kansalaisopistokin on hänelle tuttu paikka.– Olen käynyt Kauhajoen kansalaisopiston grafiikan kursseilla. Kurssit ovat olleet syys- ja kevätlukukauden kestäviä. Kokoontumiskertoja on ollut noin yksi viikossa. Olen myös ollut Jenna Piirron viikonlopun kestävillä akvarellikursseilla. Olen Kauhajoen Taideyhdistyksen jäsen ja osallistunut esimerkiksi yhdistyksen järjestämille Ville Hautaluoman öljyvärimaalauskursseille, Mäntylä kertoi.