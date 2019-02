Kauhajoki

Jo toinen jääspeedwayn arvokisa Kauhajoella tänä talvena

Kauhajoki

Kauhajoen moottorikerhon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vakiintunut talkooporukka.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesällä SM-liigaa

isännöimällä speedwayradalla kisataan tulevana lauantaina jääspeedwayn Suomen mestaruudesta 16 finaalikuljettajan ja kahden varakuljettajan voimin. Kyseessä on jo 62. kerta, kun lajissa ajetaan Suomen mestaruudesta.Moottoriliitto on nimennyt aiempien menestysten mukaan seitsemän kuljettajaa, jotka ovatP-KMK, viime vuoden hopeamitalistiP-KMK,P-KMK,KokMK, viime vuoden pronssimitalistiOMK,PirMM ja hallitseva mestariVMK.Seinäjoella Kyrkösjärven jäällä karsittiin tammikuun lopulla 16 kilpailijan joukosta finaaleihin yhdeksän kuljettajaa ja varakuljettajat. He ovatSeMK,A-SMP,ValkMK,KaMoKe,PirMM,VRT,JaMoKe/UA,VaMP jaPirMM.Sittemmin Rami Systä on loukkaantunut eikä pysty osallistumaan. Niinpä kymmenenneksi ajanut Australian Andrew Barret nousi varasijalta varsinaiseksi kisaajaksi.Varamiehinä ovat oululaisetjaLähtölistalla iskee silmään australialaisen Barretin nimi. Oikea kysymys oikeaan paikkaan ja tuokin selviää, eli kaveri starttasi Kyrkösjärvellä ensimmäistä kertaa Suomen kamaralla ja jatkaa samoissa merkeissä Kauhajoella isäntäseuran kaukaisimpana kilpailijavieraana kautta aikain.Tämänkin SM-kilpailun johdossa on tuttuun tapaan Kauhajoen moottorikerhon puheenjohtaja, Suomen Moottoriliiton hallituksen jäsen, joka osaa luottaa eri osa-alueiden toimijoihin.– Kisavastuun kantajia on kolmisenkymmentä. Kisaa vievän ratahenkilökunnan lisäksi paikalla on muun muassa lääkäri ja ambulanssi, järjestyksenvalvojia, lipunmyynti, muonitushenkilökunta järjestäjille, kilpailutalleille ja yleisölle myyntipisteineen, tuomaristo, katsastus ja kuuluttajat, Kujanpää listaa ja lisää, että SM-tasoisten kilpailujen hakemisessa kokeneet toimitsijat on mittaamaton etu, hän lataa.Ja niinhän se on. Kun suurin osa mainituista on toiminut omalla sektorillaan vuosikausia, osa jopa vuosikymmeniä, kattojärjestössäkin on kilpailukalenteria rakentaessa suhteellisen helppo tehdä ratkaisuja. Niin toimiston väen, kuin luottamushenkilötason.Äskeiseen viitaten viimeisin posti tulee Moottoriliiton hallituksen kokouksesta Tampereelta.– Viikko ennen juhannusta Sotkan radalla kisataan speedwayn SM-liigaa ja tuo päätös oli yksimielinen, Kujanpää kertoo lisäten, että kilpailussa on mukana joukkue myös Kauhajoen moottorikerhosta.