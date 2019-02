Kauhajoki

Teuvan lukiossa voi opiskella kiinan kieltäkin

Teuva

Teuvan lukio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

sinnittelee pienenä ja pirteänä, kuten rehtorisanoo. Ikäluokat ovat vuosien varrella pienentyneet, mutta se ei ole vaikuttanut opetuksen laatuun tai opiskelijoiden tuloksiin.– Pienessä lukiossa opiskelijat tuntevat toisensa ja opettajat tuntevat heidät. Opiskelijat sanovat, että on helppo mennä opettajien luo kysymyksineen.Tänä keväänä Teuvalla on 15 abiturienttia. Lisäksi osa kakkosluokkalaisista osallistuu ylioppilaskirjoituksiin. Kaikkiaan lukiossa on 60 oppilasta. Viitasen mukaan ikäluokasta noin 35-40 prosenttia valitsee lukio-opinnot.– Meillä on vähän keskeyttäneitä ja olemme sijoittuneet aivan hyvin lukiovertailuissa. Vaikka yo-kirjoitusten tulokset eivät aivan maan huippua olekaan, ovat ne lähtötasoon nähden hyviä. Meillähän ei ole keskiarvorajaa lainkaan.Kirjoitukset pidetään nyt lukion omissa tiloissa, abitti-luokassa. Aiemmin yo-kokeet on tehty kulttuuritalo Orrelassa, mutta se on nyt muussa käytössä. Sähköiset kokeet ovat teettäneet opettajilla töitä, mutta Viitanen uskoo, että opiskelijat ovat sopeutuneet niihin nopeammin.– Nyt kun olemme kaikki kouluasteet samassa rakennuksessa, on suurin osa opettajista lukion ja yläkoulun yhteisiä. Näin opetuksen taso pysyy korkeana, kun saamme päteviä opettajia. Onpa niitäkin, jotka opettavat näiden lisäksi myös alakoulussa. Opettajamme ovat sitoutuneita työhönsä ja haluavat pitää oman lukion tulevaisuudessakin. Kunnan päättäjätkin suhtautuvat meihin myönteisesti, Viitanen sanoo.Teuvan lukiossa on mahdollisuus opiskella harvinaisiakin kieliä, sillä koulu tarjoaa Tutor Housen digiopintoja. Syksyllä oli mahdollisuus valita kiinan, japanin, espanjan tai ranskan opinnot. Teuvalla kiinan ja ranskan opintoihin lähti kumpaankin yksi opiskelija.on aloittanut kiinan opinnot.– Innostuin aloittamaan kiinan opiskelun kun näin, että tähän oli mahdollisuus ja ajattelin tämän mahdollisuuden hyödyntää. Kiinan kieltä pidetään yleisesti ottaen vaikeana, tottahan tämä on. Kielioppi on todella yksinkertaista ja yleinen keskustelu on helppoa, mikäli sanavarastosi tämän mahdollistaa. Mielestäni juuri merkkien opiskelu tekee kielestä vaikean. Merkit eroavat meidän käyttämästämme kirjoitusjärjestelmästä paljon ja se vaikeuttaa opiskelua.Kynnäksen mukaan opiskelu on etäyhteydellä helppoa, mutta silti monimutkaista.– Tunnit eivät käytännössä eroa lukion oppitunnista, kuitenkin lukion oppitunneilla kaikki ovat fyysisesti läsnä ja kommunikointi on mielestäni täten helpompaa kuin etänä.Hänen tavoitteenaan on saavuttaa tyydyttävä kielitaito, jotta voisi hyödyntää sitä tulevaisuudessa työmarkkinoilla.– Ei kielen opiskelusta ainakaan haittaa ole, se voisi potentiaalisesti auttaa minua työelämässä niin miksi sitä en tällöin opiskelisi.Opinnot ovat varsinaisen kouluajan jälkeen, joten ne eivät häiritse muita opintoja. Tunneille voi osallistua kotonakin, kunhan vain on nettiyhteys.Teuvan lukiossa on ensimmäinen lukuvuosi, jolloin pakollisten kurssien oppikirjat ovat opiskelijoille maksuttomia.– En tiedä, minkä verran se on tuonut lisää oppilaita. Meillä on joitakin kauhajokisia ja yksi opiskelija Vaasasta. Viime syksynä arvio aloittavista oli 16-17, mutta heitä tuli 25.Viitanen arvioi, että koko lukioajan pakollisten kurssien oppikirjojen ostohinta liikkuu 1500-2000 euron tietämillä. Lukio ei myöskään edellytä oppilaitaan omia tietokoneita, vaan kunta on hankkinut koneet koululle.