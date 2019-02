Kauhajoki

Abit kiittivät opettajia lauluillaan

Kauhajoki

Katkaravuksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiihtotiimi.

https://www.hs.fi/haku/?query=maria+keski-mattila

https://www.hs.fi/haku/?query=jenna+nevala

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauluissa kiiteltiin.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.