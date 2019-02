Kauhajoki

Kauha-Hiihto ensikertalaisen silmin

Kauhajoki

Aurinkoisen

Into löytyi.

Lipsuvat sukset.

Upea tapahtuma.

Kotoisa fiilis.

keväisenä päivänä hiihtotapahtumaan osallistui peräti 431 hiihtäjää ympäri Suomen. Perinteikkääseen tapahtumaan monet hiihtäjät saapuvat pitkienkin matkojen takaa vuodesta toiseen. Ensikertalaisiakin mukaan mahtuu vuosittain. Tänä vuonna olin itsekin ensikertalaisena hiihtämässä ja aistimassa tunnelmaa Kauha-Hiihdon laduilla.Lähtökohdat hiihtopäivään olivat kutkuttavat, sillä yläasteaikojen jälkeen vannoin lähes kaksikymmentä vuotta, että en hiihdä enää koskaan. Viime talvena kuitenkin tapahtui se ihme, että hyppäsin suksille ensimmäistä kertaa, ja vaikka tuo kokemus liian lyhyillä suksilla ja sauvoilla ei vielä aiheuttanut varsinaista hiihdon hurmaa, sai se minut marssimaan suksikauppaan ja investoimaan karvapohjasuksiin. Löysin kauan sitten kadotetun hiihtämisen riemun uudestaan, vaikka en koskaan uskonut sen olevan mahdollista.Noin sata kilometriä viime keväänä ja vajaa sata nyt tammikuulla hiihtäneenä en koe olevani hiihtäjänä vielä kummoinen. Voisi sanoa, että intoa on enemmän kuin kuntoa, hiihtotekniikasta puhumattakaan. Kun vielä helmikuu vilahti flunssan sekä työ- ja muiden kiireiden vuoksi niin, etten ehtinyt ladulle kertaakaan, suhtauduin epäilevästi omaan suoritustasooni. Ilmoittauduin 20 kilometrin matkalle, jonka uskoin olevan itselleni ihan riittävä haaste. Ja olihan se.Lähtöalueella oli suuren urheilujuhlan tuntua. Pitkän matkan (60 km) hiihtäjät olivat startanneet jo tuntia aikaisemmin, mutta muiden matkojen lähdöt tapahtuivat kaikki yhtä aikaa. Lähtöalueella oli kaikenikäiset ja -tasoiset hiihtäjät sulassa sovussa. Kovimmat kilpailijat olivat toki varanneet paikkansa eturivistä hyvissä ajoin.Itse olin lähdön tapahtuessa vielä kameran kanssa ladun varressa ja lähdin matkaan muiden jälkeen vasta sitten, kun kuvausvelvollisuudet oli ensin hoidettu. Se osoittautuikin hyväksi ratkaisuksi, sillä onnistuin välttämään ladulla pahimmat ruuhkat.Nopeasti huomasin kuitenkin, että päivän hiihto-olosuhteet eivät olleet minun suksilleni parhaat mahdolliset. Sukset lipsuivat ja menoni muistutti enemmän räpiköintiä kuin hiihtoa. Välillä suksi pökki ladulla olleisiin roskiin, joita edellisyön tuuli oli tiputtanut puista. Matkan teko eteni hitaasti ja muutaman kerran ehdin jo siunailla mielessäni, etten valinnut 30 kilometrin matkaa, vaikka se oli aluksi houkutellutkin. Sitä paitsi, kuka ihme keksi niin älyvapaan lajin kuin hiihto?Vaikka ladulla itse hiihto ei sujunut kuin unelma, nautin kuitenkin täysillä upeasta tapahtumasta. Aurinko paistoi täydeltä terältä ja hanki loisti kirkkaana. Lauhanvuoren upeat maisemat toivat mieleen Lapin erämaan, ja mietin jälleen, miksi en käy täällä useammin. Ihmiset olivat iloisia ja hyväntuulisia, ja vaikka osa kilpaili ladulla tosissaan ja heidän vauhtinsa oli sen mukainen, malttoivat he kärsivällisesti väistää ladulla tällaista hitaamman puoleista retkihiihtäjää, joka välillä pysähtyi ladun varteen kuvaamaan ja juttelemaan juomapisteiden kökkäväelle.Kauha-Hiihdon pitkät perinteet näkyivät tapahtuman sujuvuudessa. Kaikki järjestelyt sujuivat moitteettomasti ja kökkäväki hoiti tehtävänsä tottuneesti niin liikenteen ohjauksessa, lähtöalueella kuin ladun varren juomapisteilläkin.Kaiken kaikkiaan ensikertalaiselle Kauha-Hiihto oli mainio kokemus. Hienosti järjestetty tapahtuma, kaunis luonto, sopivasti haasteita tarjoava maasto ja upea, aurinkoinen talvipäivä. On vaikea keksiä parempaa tapaa viettää helmikuista sunnuntaita.Maaliin tullessa oli voittajafiilis. Hankaluuksista huolimatta jaksoin hiihtää matkan hyvin. Lipsuvien suksien myötä yläkroppa joutui tosin tekemään töitä ihan tosissaan. Parina seuraavana päivänä kipeät lihakset ja maalissa saatu mitali muistuttivat, että voitin itseni. Se pisti suun hymyyn.Suuri osa tapahtuman viehätystä oli kuitenkin iloiset ja välittömät ihmiset, jotka tapahtumaa vuodesta toiseen järjestävät. Kun oma hiihtovauhti ja ylämäessä lipsuvat sukset välillä harmittivat, mieli piristyi kummasti, kun ylämäen päällä odottava järjestysmies huolehti, että ”Mene nyt, tyttö, varovasti. Eikö sinulla ole hanskoja, ethän vain saa kylmää?”. Kotoisa fiilis tuli myös maalialueelle saapuessa, kun kaiuttimista kantautui tuttuakin tutumpi ääni: ”Tervetuloa maaliin Reetta Pitkäkoski...”