Kauhajoki

Loukasmäen taistelu -elokuvaa kuvattiin Kauhajoella

Kauhajoki

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paljon kamppailukohtauksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haave toteutui

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.