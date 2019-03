Kauhajoki

Aleksiina Vesterbacka ja Neea Rinta-Koski tekivät voittoisan tasopelin lapsille

Kauhajoki

Nuoret naiset

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

voittivat Oulun semifinaalin tammikuun lopussa. Semifinaalissa tehtäväaikaa oli kahdeksan tuntia ja siinä ajassa piti suunnitella, toteuttaa ja esitellä peli, jossa käytetään vain yhtä näppäintä. Kristiinalainen Vesterbacka ja ilmajokinen Rinta-Koski tekivät lapsille tarkoitetun tasopelin, jossa hahmo hyppää aina kun painaa välilyöntinäppäintä.– Siinä on eri tasoja, ja pelaaja voi edetessään ostaa uusia hahmoja. Peli sopii hyvin 7-12 -vuotiaille. Se on ensi sijassa mobiilipeli, koska kännykän kautta tuon ikäiset ovat helpoiten tavoitettavissa.Pelituotanto on Taitaja-kisassa vasta toista kertaa mukana.– Pelituotannon koulutusta on Suomessa vähän, ehkä kymmenessä koulussa, sanovat opettajatjaPerustutkintoa suorittavalla 18-vuotiaalla Rinta-Koskella oli alusta asti tavoitteena päästä Taitaja-kisaan. Hän oli jo ensimmäisellä kerralla kisassa ja halusi uudelleen mukaan. 20-vuotias lukion suorittanut, aikuisryhmässä opiskeleva Vesterbacka alkoi lähennellä kisan yläikärajaa.– Hänelle piti löytää pari, mutta se ei ollut aivan helppoa, Haapamäki kertoo.Pojat, joilta kysyttiin, eivät olleet kiinnostuneita kilpailemisesta.– Tytöt eivät tunteneet toisiaan entuudestaan, mutta ensimmäisen kerran jälkeen yhteistyö lähti sujumaan, sanoo Haapamäki.Edessä on tiukkaa harjoittelua finaalia varten. Sakari Äijö nauraakin, että tytöt suljetaan omaan tilaan tekemään harjoitustehtäviä.Vesterbacka aikoo jatko-opintoihin Helsingin yliopistoon.– Tykkään koodaamisesta ja matematiikasta.Haapamäki muistuttaa, että Vesterbackan grafiikkataidotkin ovat erinomaiset.Töitä valmistuville pelialan datanomeille löytyy, varsinkin jatko-opintojen jälkeen. Tosin tytöt eivät vielä ole saaneet kesätöitä tulevaksi kesäksi.Joensuun Taitaja-finaali on kolmipäiväinen, koulun loppumisen jälkeen toukokuun lopulla. Finaalissa on 5-6 joukkuetta. Tytöt lähtevät tavoittelemaan voittoa.