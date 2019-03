Kauhajoki

Ritva Koivisto jatkaa Suupohjan Sotaorvot ja Kaatuneitten Omaiset ry:n puheenjohtajana

vuosikokouksen Kauhajoella Valkoisessa Puussa.– Olen toiminut puheenjohtajana kolme vuotta. Olen vielä yhden vuoden, sitten en ole enää käytettävissä. Yhdistyksellä on aika pitkä historia ja matkan varrella nimi on muuttunut muutaman kerran. Vuosituhannen vaihteessa Kauhajoen Kaatuneitten Omaiset ja Sotaorvot -nimi muuttui nykyiseksi, koska yhdistyksessä on jäseniä koko Suupohjan alueelta, Koivisto taustoitti.Hallituksessa jatkavat myös kauhajokelaisetja, teuvalainen, kristiinalainen, karijokelainenja kurikkalainen. Uutena hallituksessa aloitti kauhajokelainen. Varajäseniä ovat kauhajokelaisetjaHallituksen ulkopuolisena sihteerinä jatkaa kauhajokelainen. Hän kuuluu jäsenistön nuorempaan kaartiin.– Minun äitinioli sotaorpo. Hän kuului yhdistyksen hallitukseen ja minä halusin jatkaa hänen työtään.Uutena jäsenenä paikalle saapui Lapväärttistä, joka oli sotasairaalassa hoitanut lottana sotaorpoja.Tilaisuuteen saapui Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n kunniapuheenjohtaja, rovasti. Kurikan Jalasjärvellä asuva Harju antoi liiton viirin Tuomo Ketolalle, Pentti Nurmenrinnalle, Reino Ollikkalalle ja Maria-Liisa Ketolalle, joka sai sen etenkin vapaaehtoistyöstään yhdistyksen sihteerinä ja rekisterinhoitajana. Viirin saajista ei paikalle päässyt– Olen kuulunut Kaatuneitten Omaisten Liiton hallitukseen 1984 lähtien, yhtä kuuden vuoden ajanjaksoa lukuunottamatta. Liittoon kuuluu 67 yhdistystä, mainitsi Harju, joka menetti isänsä Oulun sotilassairaalassa 1945.Toimintakertomuksen kuultuaan hän ihasteli sitä, miten aktiivisesti Suupohjan Sotaorvot ja Kaatuneitten Omaiset toimii. Esimerkkeinä viime vuoden toiminnasta nousi esille historiantutkija Juhani Kiurun kertoilu tutkimuksistaan, jotka käsittelivät sodassa olleiden kohtaloita sekä lääkäri Kyösti Rinteen luento ikääntymisestä ja kotona pärjäämisestä.– 29 jäsentä osallistui sekä retkelle Erkki Kalliomäen Kammikylään että matkalle Vaasaan, jonne lähdimme Sirkka ja Leo Marjamäen kutsumina. Syyskuussa Orvonpäivän konsertissa esiintyi Kauhajoen kirkossa Viktor Klimenko. Paikalle saapui 272 kuulijaa. Jäsenistämme 23 pääsi kuntoutuslomalle Kalajoelle. Sinne järjestimme yhteiskuljetuksen, Maria-Liisa Ketola mainitsi.Hän taustoitti myös kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa.– Maaliskuulle on suunniteltu tilaisuutta, jossa käsitellään edunvalvontavaltuutusta. Kaatuneiden muistopäivän jumalanpalvelukseen on lupautunut juhlapuhujaksi Toni Viljanmaa.Yhdistys tekee muutamia retkiä, joista yksi suuntautuu Karijoen kotiseutumuseolle. Vuosittainen Orvonpäivän konsertti järjestetään jälleen.Isänsä 1,5-vuotiaana menettänyt puheenjohtaja Koivisto ehdotti, että yhdistys tekisi haastatteluiden pohjalta kirjan. Ideaa kannatettiin. Kirjatoimikuntaan valittiin Koiviston lisäksi Maria-Liisa Ketola, Matti Honkilahti ja Riitta Uusi-Kokko.