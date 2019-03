Kauhajoki

RinneRähinässä kisailtiin sulassa sovussa

Kauhajoki

Laskettelukeskuksesta

Musiikki soi ja hissi pyörii.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

löytyi toimintaa lapsille ja nuorille ja päivän ideana oli, että touhuamaan voi tulla vaikkapa koko perheellä.– Kaupungin nuorisopalvelut on ollut moottorina ja koonnut mukaan monta eri toimijaa yhteen. Tämä on osoitus siitä, että aina ei tarvita suurta ponnistelua, että saadaan aikaan kivaa tekemistä. Tämä on hiihtoloman viettäjille mukavaa ekstraa, kertoo 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajaSotkanpirtin kahvilan tiskin takaa.Kahvilassa on vilskettä, kun pienet laskettelijat kolisuttelevat monot jaloissaan hörppäämään lämmintä juotavaa, pelaamaan bingoa tai - mitä ihmettä - haistelemaan pieniä purkkeja. Lapsilla on käsissään lappuja, joihin he hakevat leimoja eri tehtävärasteilta ja päivän lopuksi passien palauttaneiden kesken arvotaan palkintoja. Yksi tehtävä on tunnistaa asioita aistien avulla.– Meillä on aistitehtävä täällä sisällä vastapainona ulkona tapahtuvalle fyysiselle toiminnalle. Erityislapsiakin ajatellen, tässä pääsee tunnustelemaan ja tuoksuttelemaan ja sitä kautta tunnistamaan purkissa olevaa ainetta, esittelee pistettä nuorisovaltuuston puheenjohtajaLaskettelijoita nousee tasaisena virtana ylös ja viilettää rinnettä pitkin alas, kuka suoraan ja kuka pujotellen tai hyppyreistä hypähtäen. Kodasta leijuu lähes huumaava nuotiomakkaran tuoksu.– Makkara on ollut kaikista parasta, vastaavat Lahdesta isovanhemmille kylään Kauhajoelle saapuneet neljävuotiasja kahdeksanvuotiason tullut viiden lapsenlapsen kanssa viettämään päivää rinteeseen ja välillä haukataan syötävää. Nuorimmaiset ovat vielä pulkkaiässä, mutta vanhemmat viilettävät rinteessä. Apuna paimennuksessa on Skippy-koira.– Ei koira voi lasketella, se vain katselee päältä, nauraavastauksena toimittajan hassuihin kysymyksiin.Nuorisotyön koordinaattorion päivään tyytyväinen.– Päätimme jo ennen tapahtumaa, että tästä tehdään perinteinen juttu. Tämä on helppo ja kiva konsepti. Passi toimii runkona ja kivasti porukka on innostunut ratkomaan tehtäviä. Illan päätteeksi pidetään vielä monodisco.Nuorisopalvelun henkilökuntaa nähdään jatkossakin rinteessä, sillä he haluavat olla siellä missä nuoretkin ovat.– Jalkaudumme lähes joka viikko Sotkan rinteisiin. Lapsilla ja nuorilla voi tulla eteen kaikenlaisia tilanteita ja kun olemme läsnä, he voivat tulla nykäisemään hihasta ja juttelemaan asioista, Ojala kertoo.