Lakkautettu seurajaosto lahjoitti 3 000 euroa kuntosalilaitteisiin

Tyytyväinen kävijä.

on viime vuosina lopetettu ja yhdistetty muutamia jaostoja. Nykyisin tukijaostoon kuuluvat painonnosto, uinti, paini ja leuanveto. Yhden lopetetun jaoston juuret johtivat voimanostojaostoon.– Tilille oli kertynyt vuosien aikana noin 3000 euroa esimerkiksi jäsenmaksuista, järjestyksenvalvontavuoroista ja kisojen ilmoittautumismaksuista. Halusimme käyttää rahat kaikkia hyödyttävästi, sanoi puheenjohtajana toiminutVirkistysuimala-urheilutalo Virkun kuntosalille ostettiin hiljattain uusia laitteita noin 5000 euron arvosta. Summasta 3000 euroa tuli lopetetulta jaostolta ja 2000 euroa kaupungilta.– Porukalla valitsimme tänne kolme uutta kuntosalilaitetta. Niissä tulevat painot vipuvarteen. Kukaan ei ole tietääksemme narissut siitä, että noihin laitteisiin pitää itse laittaa painokiekot. On tullut jo toivetta, että painoja voisi hankkia enemmän, kertoivat Pajaniemi ja kaupungin erityisliikuntakoordinaattoriHankinnoissa on huomioitava monenlaisia asioita.– Laitteiden pitää olla turvallisia ja erityisryhmillekin sopivia. Kuntosalilaitteita ei voi myöskään laittaa ahtaisiin paikkoihin, sillä täällä käy pyörätuoliakin käyttäviä, Kaari mainitsi.Uusilla hankinnoilla voi treenata tehokkaasti muun muassa olkapäitä ja reiden ojentajia. Vaakasoutulaite on hyvä esimerkiksi ylälihasten harjoittamiseen.käy ahkerasti Virkun kuntosalilla.– Yritän kuntoilla aktiivisesti. Käyn täällä yleensä syys-, talvi- ja kevätaikaan neljästi viikossa ja kesäisin noin kolmesti viikossa. Se on kiva asia, että tänne hankittiin uusia laitteita. Olen niihin todella tyytyväinen. Niillä voi tehdä asioita monipuolisesti ja ne toimivat paremmin kuin paineilmalaitteet. On hyvä juttu, että laitteisiin saa itse laittaa painot, Kunnaspuro mietti.Maarit Kaari sanoi paineilmalaitteiden jakavan mielipiteitä.– Muun muassa seniori-ikäisille ne ovat hyviä, kun niihin ei tarvitse nostella painoja. Täällä käy aamuisin paljon eläkeläisiä. Heitä voi käydä päivän aikana noin 150. Eläkeläiset ovat hyvin tietoisia lihaskuntoharjoittelun tärkeydestä. Viimeisen 5-10 vuoden aikana ovat lisääntyneet myös työikäisten naisten käyntimäärät.Timo Pajaniemi kehui Virkun kuntosalin olevan siistimmän ja käyttäjille edullisemman kuin monien muiden kaupunkien salien.– Tämä on valoisa, viihtyisä ja hieno.Kuluvana vuonna 65 vuotta täyttävien ja sitä vanhempien kauhajokelaisten vuosilippu maksaa 70 euroa.– Sillä voi tulla tänne kuntosalille ja uimaan niin usein kuin haluaa. Sekin on lisännyt kävijämäärää, että ainakin tämän vuoden loppuun asti alle 16-vuotiaat pääsevät tänne ilmaiseksi, Kaari totesi.