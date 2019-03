Kauhajoki

Karhubasketin B-pojat ykkösdivisioonan kärkikahinoissa

Kauhajoki

Koripalloliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiukkoja pelejä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korkealla tilastoissa.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.