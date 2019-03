Kampaamosta haetaan hyvää oloa päivään

Kauhajoki

on oma toiminimi ja yritysten kulut jaetaan tasan kummallekin. Yhteistyö on toiminut ja uudistuksia tehdään yhdessä. Viimeisin muutos oli muutto Topeekan ja Urheilutien risteyksestä Sisustetalon kiinteistöön Puistotielle.– Tämä on isompi tila kuin se aiempi ja asiakkaiden mielestä tähän on helpompi tulla, kun parkkipaikkoja on enemmän, kertovat naiset.He ovat huomanneet, että uusi paikka on tuonut uusia asiakkaita, kun ohikulkijat ovat huomanneet liikkeen.– Ja moni mieskin on sanonut, että onpa täällä viihtyisää, sanovat naiset tarkoittaen asiakastilan kaunista istuinryhmää.Hiusmuodissakin monet asiat palaavat säännöllisin väliajoin pinnalle. 1960-1970-luvuilla muodissa ollut pitkä otsatukka on taas palaamassa. Samaten kangasdonitsit, joilla hiukset laitetaan kiinni. Vanhanajan hiuspinnitkin ovat taas ajankohtaisia, mutta nyt niissä voi olla kimallusta ja koristuksia ja niitä laitetaan tukkaan runsaasti. Isot hiuskorut ovat nyt myös muotia.– Kampaukset ovat palanneet. Niissä käytetään paljon erilaisia letityksiä ja kiharoita. Nutturat ovat löysiä. Puhutaan myös isojen tupeerattujen kampausten tulosta uudelleen.Kampaajat ovat huomanneet, että juhlien päähenkilön lisäksi myös juhlavieraat haluavat kampauksen, sillä etenkin nuorilla naisilla on nykyään lähes kaikilla pitkä tukka, johon on helppo tehdä kampauksia.– Tosin nuoret ovat taitavia itsekin tekemään kampauksia, sillä netistä löytyy paljon ohjeita.Hiusväreissä on valinnanvaraa.– Nuorilla voi olla kirkkaita huomiovärejä, mutta kovin paljoa niitä ei kuitenkaan näy. Harmaa on ollut suosittu väri ja sitä voidaan taittaa vaikkapa liilaan, pinkkiin tai nyt kovin suosittuun ruusukultaan.Ihmiset osaavat nykyään hoitaa hiuksiaan, sillä kaupoissa on hyviä kotihoitoaineita. Ehkä juuri aineiden hyvän valikoiman takia erikoishoitojen kysyntä on vähentynyt. Kotihoito on tärkeätä erityisesti, jos tukassa on jokin kiharakäsittely. Varsinaisesta permanentista ei alalla tällä hetkellä juurikaan puhuta, vaan nimikkeenä on usein rakennekäsittelykihara. Permanentti on ollut pitkään poissa muodista.– Kiharoista on monia variaatioita. Ennen tehtiin pienillä rullilla kiharoita, jotka kestivät kauan. Nyt käytetään enemmän isoja rullia. Puhutaan myös erilaisista tukikäsittelyistä. Etelä-Suomessa nuoret miehet ottavat pitkään tukkaan lainepermanentteja, mutta täällä ne eivät ole vielä yleistyneet, tietävät naiset.He kouluttavat itseään jatkuvasti oman yhdistyksensä kautta ja eri tuotevalmistajien kursseilla.Anne Hakkoomäki ja Riitta Manninen valitsivat parturi-kampaajan työn, koska pitävät käsillä tekemisestä ja asiakaspalvelusta.– Päivät ovat erilaisia ja asiakkaat ovat yleensä hyvällä tuulella, kun hakevat kampaamosta hyvää oloa. Moni on sanonutkin, että tämä on päivän paras hetki, sanoo Manninen.Hakkoomäki ja Manninen myöntävät, että sopivan parturi-kampaajan löytäminen voi kestää joskus pitkäänkin.– On tärkeätä, että parturi-asiakas -suhde on luonteva, Hakkoomäki toteaa.