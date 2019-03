Jopa alakoululaisille lähetetään vihjailevia viestejä

Kauhajoki

oli yhteensä 700-800 kolmas-yhdeksäsluokkalaista sekä koulujen työntekijöitä. Illalla Kalliota ja Halmesmäkeä saapui kuuntelemaan noin 70 aikuista. Alakouluja kiertävä kuraattorikertoi luentoihin tulleen idean siitä, kun useat kauhajokelaiset lapset ja nuoret ovat saaneet tuntemattomilta ihmisiltä siveellisyyttä loukkaavia ehdotuksia.– Jokaiselta alakoulunkin luokalta löytyy lapsia, joille on joku outo laittanut tuon tyyppisiä vihjailevia viestejä somessa, nettipeleissä tai WhatsAppin kautta. Sellaisille, joiden tiedot ovat julkisesti näkyvissä, voi tulla johonkin kirjautuessa kaveri- ja seuraajapyyntöjä sekä ”hei kaunokainen” -viestejä. Pojat ovat kertoneet heille lähetetyn potenssilääkkeisiinkin liittyvää materiaalia, Katajisto ihmetteli.Aiheesta käytetään sanaa grooming. Se tarkoittaa aikuisen miehen tai naisen tekemää manipulatiivista prosessia, jossa valmistellaan lapsen tai nuoren seksuaalista hyväksikäyttöä, luomalla lapseen kiintymys- ja luottamussuhde.– Viestittely on aluksi muka harmitonta. Kiintymyssuhdetta voidaan tehdä ovelasti. Kehuminen ja kuvan kommentointi ovat yleisimpiä tapoja. Lapsi tietyllä tavalla kiintyy, kun on viikkotolkulla kehuttu tukkaa, harrastuksia ja kärrynpyöriä. Netissä on helpompi lähestyä kuin reaalimaailmassa, kertoivat Halmesmäki ja Kallio.Tutkimuksen mukaan suomalaislapsista 60 prosenttia käyttää nettiä omassa huoneessaan.– Vanhemmat eivät tiedä mitä siellä tehdään ja mitä webbikameralla kuvataan.Jos yhteydenpito tuntuu epämukavalta, siitä kannattaa kertoa aikuiselle.– Lapsella oikean ja väärän tietäminen on vielä vähän hakusessa. Parasta ja tehokkainta on se, ettei vastaa mitenkään tuntemattomien lähettämiin viesteihin. Snapchatissa ja Instagramissa ja vastaavissa palveluissa on mahdollista estää käyttäjä, Halmesmäki ja Kallio muistuttivat.– Jos kuitenkin on jotain jo sattunut tai on lähettänyt vaikka tissikuvan itsestään tai on kertonut asuinpaikkansa ihmiselle, jolla ei ole oikeita tarkoitusperiä, lapsen ja nuoren pitää uskaltaa kertoa jollekin luotettavalle henkilölle. Tuntemattoman kanssa lähetettyjä viestejä ei kannata poistaa. Epäilyttävästä henkilöstä voi ilmoittaa sivuston ylläpidolle tai asiasta voi tehdä rikosilmoituksen, he jatkoivat.Poliisit muistuttivat, että ihmisen sijainti voi selvitä, vaikka hän ei olisi sitä kertonut.– Jos Snapchatista ei ole laitettu sijaintitietoja pois, näse näyttää rakennuksen tarkkuudella, missä ihminen sitä parhaillaan käyttää. Kontaktin saaminen on helpompaa, kun tietää missä lapsi tai nuori asuu.Kun kännykkä päivittyy, saattaa sijaintitieto-ominaisuus mennä jälleen päälle. Se pitää uudelleen poistaa päivityksen jälkeen.Vanhempi konstaapeli Halmesmäki ja vanhempi rikoskonstaapeli Kallio korostivat sitä, ettei itsestään kannata lähettää mitään intiimiä kuvamateriaalia kenellekään.– Jos toinen saa intiimin kuvan, sillä saatetaan kiristää eteenpäin. Sitäkin on, että yritetään alkoholin tai tupakan välittämisellä hankkia luottamussuhdetta.Intiimiä kuvaa ei kannata lähettää edes seurustelukumppanille tai kaveriporukalle.– Jos tulee riitoja, sitä ei tiedä, minne kuvat lähtevät leviämään ja missä niitä käytetään sen jälkeen. Kun kuva on nettiin ladattu, sitä on hankala saada poistettua sieltä täysin. Siitä on voitu ottaa kuvakaappaus tai se on jäänyt ladattuna tiedostona jollekin koneelle.Tilaisuudessa muistutettiin, että internetissä ja sosiaalisissa medioissa on paljon hyvääkin.– Monelle pelimaailma ja siellä olevat kaverit ovat tärkeitä. Kunhan muistaa käyttäytyä fiksusti, eivät netti ja some ole pelkästään huonoja asioita.