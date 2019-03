Loukon veljekset laajensivat liiketilaansa Närpiössä

Kauhajoki

maatalous- ja viljakauppaa ja siihen liittyvää oheiskauppaa tehneenä lähes kolmen vuosikymmenen aikana on solmittu tuon rannikkokaupungin ja sen lähiseutujen viljelijöiden kanssa hyviä suhteita, jotka nyt konkretisoituivat isomman myymälän avajaisiin.Myymälätilat ovat olleet erään autokaupan käytössä, mutta järkevillä muutoksilla ne on saatu kauhajokelaisyritykselle sopiviksi. Tavaravalikoima on lähestulkoon sama kuin yhtiön pääliikkeessä Kauhajoella, joka sekin muutettiin uusiin, omiin tiloihin vasta viime syksynä. Kauppiasveljestenjamukaan laajennetut liiketilat on Närpiössä ainakin toistaiseksi vuokratiloja.Liikkeen fyysinen paikka on mitä mainioin, sillä Vaasasta ja Porin suunnalta tuleva liikenne Närpiön keskustaan kulkee pääasiassa aivan viereisen pääväylän kautta ja samoin esimerkiksi muualta Suupohjasta Teuvan Perälän kautta tuleva liikenne.– Nämä seikat painoivat paljon, kun lähdimme tekemään muuttoa rautatieaseman varastomyymälästä, kertoo Juuso Loukko avajaisissa lisäten, että viljan vastaanottotoiminnat jatkuvat edelleen rautatieasemalla totuttuun tapaan.– Täällä Nixvägenillä tavarasortimentti on oikeastaan sama kuin pääliikkeessä Kauhajoella. Tuotenimistä IKH -valikoima on isompi kuin Kauhajoella, mutta toisaalta vapaa-ajan ja motokilpailijoiden asusteosasto on pienempi pääliikkeeseen verrattuna, kertoo Juji Loukko.Närpiöön avatun J&J Loukko Oy:n toimipisteen vastaavana on suvultaan kauhajokelaistaustat omaava– Nykyisenä närpiöläisenä olen tullut tutuksi paikallisille ja he minulle. Asiointikieli on joko rannikon murteinen ruotsi tai suomi ja hyvin me olemme tulleet juttuun asiakaskunnan kanssa, hän kertoo.Ratuksen yhtenä työtoverina on lähinnä viljapuolen hoitava Ralf Latvala, jonka työhistoria alkoi Loukolla vuonna 1993.– Itse asiassa tulin alalle jo vuonna 1984 silloisen Osuusliike EKA:n palvelukseen, hän mainitsi.Avajaisissa oli myös, leppoisa eläkeläinen, joka tuli taloon yrityskaupan myötä viljakaupan puolelle vuonna 1992.– Teimme silloin Hannun kanssa paljon kauppaa. Se oli firman läpimurron aikaa rannikollakin ja onhan se hienoa, että pojat jatkavat suvun kauppiasperinnettä, Råstu myhäilee.