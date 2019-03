Kauhajoki

Äänestämällä maataloustuottajat pystyvät vaikuttamaan elinkeinoonsa

Suupohja

MTK Etelä-Pohjanmaan

Toimia alan elvyttämiseksi.

Apua viljelijöille.

hallituksen puheenjohtajakertoi meneillään olevasta sääntöuudistuksesta, jota kevätvaltuuskunta käsittelee tulleiden lausuntojen pohjalta. Tarkoitus on, että yhdistykset ottaisivat uudet säännöt käyttöön ensi vuonna.– Suurin muutos on edunvalvontamaksu, joka kattaa kansainvälisen, valtakunnallisen ja maakunnallisen edunvalvonnan. Se määräytyy pelto- tai metsäalan tai kotieläinyksiköiden määrän mukaan. Uusi jäsenrekisteri on tekeillä. Lisäksi jäsenpalveluita kehitetään niin, että palveluita saa silloin kun on maksanut sekä edunvalvontamaksun että paikallisyhdistyksen jäsenmaksun.– Tulevissa eduskuntavaaleissa ratkaistaan aika pitkälle suomalaisen maaseudun tulevaisuus, siksi on tärkeätä äänestää. Meillä ei ole varaa jättää äänestämättä, Kankaanpää muistutti.Hän nosti esiin viljelijöille tärkeitä asioita.– Tavoitteena on hyvä tavoitettavuus, eli että tiet ja tietoyhteydet ovat kunnossa. Verotus pitää olla yrittäjyyteen kannustava. Tuottajien kannattavuus on saatava paremmaksi. Omaisuudensuojaa on kunnioitettava.Kankaanpää muistutti, että ruokaturva on Suomessa maailman huippua, mutta politiikan on oltava sellaista, että elinkeinoa voi harjoittaa.Toiminnanjohtajakertasi viime vuosia.– Takana on kaksi hankalaa satokautta ja ne vaikuttavat rehuhuoltoon ja viljelijöiden talouteen. Poliittisten päättäjien kanssa on päästy yhteisymmärrykseen siitä, että apua tarvitaan ja saadaan.Ojaniemen mukaan markkinat ovat edelleen alavireiset Ukrainan kriisin takia.– Tavarantoimittajat on kilpailutettu henkihieveriin, kun kaupat kilpailevat hinnalla. Selvitysmies Karhisen raportti sohaisee kyllä kauppaakin. Lisäksi on tulossa direktiivi epäreiluista kauppatavoista.Läpinäkyvyyttä ja parempaa tiedottamista tarvitaan. Toukokuun alusta lähtien on ravintoloidenkin ilmoitettava käyttämänsä lihan alkuperä.– Myös valtion hankintojen on täytettävä kotimaisen tuotannon edellytykset. Isoja vientiponnisteluja on meneillään ja niiden kautta tavoitteena on saada tuotteista parempi hinta, sanoi Ojaniemi.Hän kertoi, että Saksan ruokamessujen jälkeen on tullut kyselyjä, miten suomalaisia tuotteita saataisiin saksalaisiin kauppoihin.Yrjö Ojaniemi vakuutti, että ympäristöasiat ovat pinnalla viljelijöilläkin.– Väite, että Suomen maatalous on pilannut Suomenlahden, on täyttä puppua.Varavoimaa farmarille -hankkeen vetäjäkertoi, että hankkeessa on mukana yli 140 tilaa Etelä-Pohjanmaalta.– Eniten on maitotiloja. Yrittäjien jaksaminen ja taloudelliset asiat ovat isoimmat ongelmat, joista yhteydenotot tulevat.Lamminen muistutti, että omasta jaksamisesta ja parisuhteesta huolehtiminen on tärkeintä. Hänen mukaansa maatalousyrittäjien avuksi toteutetun hankkeen aikana on tullut esille parisuhdevaikeuksia. Hän kehotti ottamaan tarpeeksi ajoissa yhteyttä, jotta asioille voitaisiin tehdä vielä jotakin.Lammisen hanke päättyy keväällä, mutta sille on saatu jatkohanke, jota vetää, joka esitteli itsensä kokouksessa.