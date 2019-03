Kauhajoki

Sosiaali- ja terveyspalvelut jatkuvat normaalisti sote-stopista huolimatta

Suupohja

Suupohjan

Maakunnallinen työ jatkuu.

Kyse rahasta.

peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtajavakuuttaa, että uudistuksen epäonnistuminen ei vaikuta palveluihin.– Paljon on tehty työtä uudistuksen eteen ja monet asiat jatkuvat edelleen. Yhtenäistämistyötä tehdään edelleen.Nuuttila ei lähde arvailemaan, koska ja miten uudistusta jatketaan.– Hidastaahan tämä uudistuksen toteutumista, mutta maaliin on päästävä.Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja(kesk.) sanoo, että tehty työ ei mene hukkaan eikä tämänhetkinen tilanne vaikuta käytännön toimintaan.– Kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että sote-uudistus tarvitaan tämän työn pohjalta.Hautala uskoo, että valinnanvapaus tulee uudessakin valmistelussa puhuttamaan. Hän olettaa, että palvelujen ulkoistamista ei vapauteta kokonaan.– Ulkoistamista rajoittavan lain kumoamisvaatimus on yksityisten yritysten huuto tuuleen.Julkisuudessa on arveltu, että menee ainakin pari vuotta ennen kuin mitään konkreettista näkyy. Hautala uskoo, että Etelä-Pohjanmaan liitto tulee olemaan aktiivinen keskustelussa, miten sote toteutetaan maakunnallisesti. Samaa arvelee kaupunginjohtaja, joka on toiminut Etelä-Pohjanmaan väliaikaisessa valmistelutoimielimessä puheenjohtajana.– Meillä on ensi viikolla suunnitelman mukainen kokous ja varmaankin käsittelemme tämän kansallisen tason valmistelun hallittua alasajoa. Etelä-Pohjanmaalla on menossa myös selvitystyö siitä, että olisiko meillä valmiuksia tehdä oma ratkaisu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä maakunnallisesti. Oletan, että tuo selvitys- ja valmistelutyö jatkuu.Leinosen mukaan tilanne ei suoraan vaikuta kauhajokisten arkeen millään tavalla.– Samat palvelut pelaavat samalla tavalla kuin ennen maakunta- ja sote-uudistuksen kuoppaamistakin. Nythän mitään olemassa olevaa ei kuitenkaan purettu, ainoastaan uuden organisoitumisen valmistelu kansallisella tasolla päätettiin lopettaa.Leinonen sanoo, että Kauhajoelle, kuten monelle muullekin kunnalle, uudistuksen kariutuminen merkitsee lisää haasteita talouteen. Sosiaali- ja terveysmenojen oli määrä uudessa mallissa siirtyä pois kunnilta. Tämä olisi Leinosen mukaan helpottanut kuntien budjetointia ja tasapainottanut taloustilannetta.–Kauhajoella sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat viime vuosina olleet kovassa kasvussa, kun peruskunnan omia menoja on saatu karsittua. Siksi meidän on nyt mietittävä miten saamme palvelurakenteitamme, -prosesseja ja yhteistoiminta-alueen palveluverkkoa entistä kustannustehokkaammaksi.Kaupunginhallituksen puheenjohtaja(ps.) muistuttaa, että sotessahan olemme koko ajan, uudistus vain jäi kesken.Santala korostaa, että suurien sosiaali- ja terveysmenojen hillitsemiseksi on löydettävä ratkaisu.– Kauhajoelle kuluja tulee 60 miljoonaa euroa ja summa kasvaa jatkuvasti. On löydettävä leveämmät hartiat sitä kannattelemaan.Hän toivoo, että seuraavalla hallituksella säilyisi järki asian valmistelussa.Hän sanoo, että Kauhajoella on ongelmia, joiden ratkaisemiseksi on edelleen tehtävä töitä.– On hammashoitola, lastensuojelu ja aikuissosiaalityö. Ongelmat ovat entistä vakavampina edessä.Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä sanoo, että terveyspalvelut jatkuvat LLKY:ssä normaalisti.– Eriarvoistumiselle on saatava ratkaisu, hän toteaa ja jatkaa, että LLKY on maakunnallisesti melko pieni yksikkö, jossa on keskitytty erityisesti palveluiden laadun parantamiseen.