Kauhajoki

Päntäneeltä perunaa Kazakstaniin

Kauhajoki

Myllymäen Perunan

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

perunavarastolla on meneillään vuoden kiireisin aika, kun siemenperunaa lajitellaan toimitettavaksi viljelijöille ympäri Suomen. Lajittelu alkaa joulukuussa ja jatkuu kevääseen. Pääosa toimituksista lähtee maalis-huhtikuussa. Tämä talvi on erikoinen siitä syystä, että ensimmäistä kertaa Päntäneeltä lähtee siemenperunaa Puolaan, Bulgariaan ja Kazakstaniin.– Euroopassa oli viime vuonna huono perunasato eikä siementä ole tarpeeksi,kertoo.Niinpä saksalainen perunajalostaja, jonka lajikkeita Myllymäet viljelevät, otti yhteyttä ja kysyi, olisiko täällä perunoita toimitettavaksi heidän asiakkailleen. Tällä tietoa vientiin lähtee viisi rekkakuormaa eli runsas 100 000 kiloa, mutta Myllymäki toivoo lisätilauksiakin vielä tulevan.– Toivon, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja haluavat meidän perunoitamme lisää.Kotimaassa myynti on samalla tasolla kuin vuosi sitten.Myllymäen Peruna tuottaa Kauhajoella siemenperunaa 65 hehtaarin alueella omilla ja vuokratuilla mailla. Liisäksi Kauhavalla ja Vieremällä on pienehköt alat, joilla viljellään Myllymäen lajikkeita. Ne myös pakkaavat perunat itse. Siemenperunaa tulee vuosittain lähes kaksi miljoonaa kiloa. Lajittelussa työskentelee kolme työntekijää Timo ja Virpi Myllymäen lisäksi. Timo Myllymäki sanoo, että he ovat saaneet hyvän porukan töihin.– Yleensä on hankala saada kausityöntekijöitä, mutta me olemme onnistuneet. Itsekin jaksaa tehdä pitkää päivää, kun on mukava tehdä.Myllymäki hoitaa itse kuljetukset edelleen viljelijöille yhteistyössä kuljetusliike Pasi Myllymäen kanssa.Siemenperunan tuottaminen on hyvin säädeltyä ja valvottua toimintaa. Ruokavirasto tekee keväällä viljelytarkastuksen. Kasvukaudella on tuholais- ja tautitutkimuksia ja sadonkorjuun jälkeen tehdään varastotarkastus. Vielä lajittelun jälkeenkin tarkastetaan laatikoissa olevat perunat ennen kuin ne pakataan tuhannen tai 500 kilon suursäkkeihin toimitettavaksi ruokaperunan viljelijöille.– Uskon, että meillä ollaan edellä alkuperän jäljitettävyydessä, sillä ihmiset ovat kiinnostuneita ruuan alkuperästä ja siitä, miten se on tuotettu, sanoo Timo Myllymäki.Kaupan perunapussissa on pakkaamon nimi. Pakkaamossa tiedetään, miltä viljelijältä ja miltä peltolohkolta peruna on pakkaamoon tullut.Viime kesä oli poikkeuksellisen helteinen.– Kasvu pysähtyi jossain vaiheessa, kun oli pitkään kuumaa. Onneksi sadetta kuitenkin tuli, kun perunat alkoivat olla henkihieverissä. Satomäärä oli suurin piirtein sama kuin 2017, mutta laatu oli parempi.Myllymäen mukaan viljelijät haluavat lajikkeita, jotka ovat runsassatoisia, helppoja viljellä ja kauniita ulkonäöltään. Myllymäellä viljellään tällä hetkellä yhdeksää lajiketta, joista kaksi on viiden Suomessa eniten viljellyn joukossa. Joka vuosi tulee joitain uusia lajikkeita ja joitakin jää pois. Kauhajoella on runsaasti siemenperunan kasvatukseen sopivia maita.– Maa pitää olla puhdas tuholaisista ja kasvitaudeista. Hieno hieta on paras maa perunalle.Vuoroviljely on ehdoton edellytys laadukkaan ja puhtaan siemenperunan tuottamiselle. Siemenperunaa kasvatetaan pellossa vain yhtenä vuonna ja sen jälkeen pidetään kaksi vuotta väliä ennen kuin siemenperunaa voi uudelleen istuttaa samaan peltoon.– Onneksi olen saanut maata vuokralle. Myös vaihtokauppa toisten kasvien viljelijöiden kanssa on pelannut hyvin. Me olemme saaneet kasvattaa heidän pelloillaan perunaa ja he ovat kylväneet perunapelloille viljaa, kertoo Myllymäki.Vuoroviljely on hyväksi sekä maalle että viljelykasveille.– Perunankasvatuksessa käytettyjä ravinteita jää aina jonkin verran maahan ja ne hyödyntävät muiden kasvien kasvatusta.Siemenperunan tuottajan on osattava laskea mahdollisimman tarkoin, paljonko siementä tarvitaan minäkin vuonna, jotta sitä osattaisiin tuottaa tarpeeksi, mutta ei liikaa.– Viljelijöitä on kuunneltava tarkasti, että kuulee, ovatko he lisäämässä vai vähentämässä viljelymääriään.Jos siemenperunaa jää yli, se voidaan myydä ruokaperunaksi, mutta silloin hinta on alempi.