Kauhajoki

Uuro on ihana paikka asua

Kauhajoki

Jonna ja Petri Kallio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harrastuksia omassa pihassa.

Uutta tuulta purjeisiin.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

asuvat perheineen Uurossa, joka on noin 26 kilometriä Kauhajoen keskustasta Isojoelle päin. Petri osti talon vuonna 2007 ja samana vuonna nuoret tapasivat toisensa. Seurustelun syvetessä Jonna muutti perässä. Nuoripari teki nykyään harvinaisemman ratkaisun, sillä muuttovirrat ovat yleensä toiseen suuntaan. Nyt perheessä on kolme lasta:(8),(7) ja kaksivuotiasPalvelut, harrastukset, koulu, päiväkoti ja työpaikat ovat kaikki kaukana, mutta perhe on erittäin tyytyväinen eloonsa pikitieltä poikkeavan hiekkatien varrella. Mikä sitten tekee syrjäkylästä niin hyvän paikan asua?– Olemme kotoisin sivukyliltä. Ennen Uuroon muuttoa asuimme molemmat keskustassa ja olen aina ajatellut, että haluan sivukylälle asumaan. En kaipaa kaupungin keskustasta mitään, olemme tyytyväisiä täällä, 31-vuotias Jonna Kallio pohtii.Uuronkylässä on neljä maitotilaa ja pelloilla viljellään nurmen ja viljan lisäksi perunaa. Vanhemmat kertovat, että lasten kanssa pyöräillään katsomaan naapureiden lehmiä ja kevään kohokohta on laidunkauden avaus.– Lasten kannalta tämä on ihana paikka asua, kun luonto on lähellä ja lapset näkevät konkreettisesti, mistä ruoka tulee. Se on ollut meillä iso puheenaihe ja käymme aina katsomassa, kun lehmät päästetään laitumelle. Syksyllä taas pohditaan, mitä tapahtuu, kun puimakoneet ja perunannostokoneet tulevat pelloille. Varsinkin kesällä tämä on paras mahdollinen paikka, edes pitkät matkat eivät silloin harmita.Neela ja Netta kertovat iloisena, minne tielle pudonneet perunat päätyvät.– Me kerätään perunoita ja viedään ne leikkimökkiin, mutta sitten ne alkavat haisemaan, tytöt tirskuvat.Lasten harrastukset ja liikkuminen ovat nykyään yleinen puheenaihe. Arkiliikunta ei enää sisälly kaikkien lasten normaaliin päivään, vaan liikunta on erillinen harrastus. Osa harrastaa runsaasti ja osa lapsista ei harrasta mitään ja vapaa-aika koulun ulkopuolella kuluu kännykällä pelatessa. Kallion perheessä Neela käy Ikkeläjärvellä ratsastamassa kerran viikossa ja omaan pihaan tyttö on perustanut keppihevosille tallin ja kesällä viiletetään keppareilla yli esteiden. Netta leikkii mukana ja Mikael kertoo leikkivänsä pihassa mieluiten perheen Pyry-koiran kanssa. Kun organisoituja harrastuksia ei Uuronkylässä ole, luonto tarjoaa lapsille vaihtoehtoisia virikkeitä.–Toki matka rajoittaa, eivätkä lapset jaksa koulupäivän jälkeen lähteä vielä pitkän matkan päähän harrastuksiin. Varmasti sitten, kun he ovat isompia, harrastuksia tulee enemmän, mutta nyt lapset viihtyvät ja leikkivät ulkona. Pihalla riekutaan pimeään asti ja lapset osaavat olla luonnossa.Aikoinaan Uuronkylässä on ollut vireää toimintaa ja nykyistä paljon enemmän ihmisiä. Kylässä on ollut oma kauppa sekä koulu ja paikallinen maa- ja kotitalousseura on ollut aktiivinen. Seura on omistanut sirkkelin ja kuivurin ja järjestänyt isoja tapahtumia. Kylässä oli myös jääkiekkokaukalo, jossa oman kylän joukkue harjoitteli ja pelasi jännittäviä pelejä. Urheilukenttä ja leikkikenttä olivat samalla vuokratontilla. Väen vähetessä toiminta hiipui, tavarat myytiin ja leikkikenttä kasvoi umpeen. Mutta nyt seura on saanut uutta tuulta purjeisiinsa.– Rakensimme uuden katoksen linja-autopysäkille, koska entinen kaatui myrskyllä ojaan ja samalla käynnisteltiin kyläseura henkiin. Tupailtoja on rakennusprojektin jälkeen ollut, mutta on haasteellista löytää yhteistä aikaa, kun osa on vuorotöissä ja maatiloilla omat kiireensä. Halua kaikilla kyllä on ja suunnitelmia on tehty. Yhteisöllisyys koostuu pienistä asioista. Kylällä on hyvä yhteishenki, apua saa tarvittaessa ja naapurista voi käydä lainaamassa vaikka kakkuvadin. Lapsille on neuvottu, että naapuriin voi aina mennä, jos joku hätä tulee kotona, Petri Kallio (36) kertoo.