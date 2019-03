Kauhajoki

Kaksikielinen varhaiskasvatus kiinnostaa Kauhajoella

Kauhajoki

Jonsson-Österbro

Neljä toimintamuotoa.

Kielisuihku vai kielikylpy.

opiskelee Vaasan yliopiston kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmassa ruotsin kielen ja monikielisyyden opintoja sekä pedagogisia opintoja. Hän innostui selvittämään asiaa omakohtaisen kokemuksensa vuoksi.– Oma äidinkieleni on suomi, mutta koen olevani kaksikielinen. Isäni suku on kaksikielinen ja mieheni on ruotsinkielinen. Kotona puhumme ruotsia, sillä haluamme tukea lastemme ruotsin kielen oppimista. Kauhajoki on niin vahvasti suomenkielinen paikkakunta, että suomea lapset kuulevat ympäristössään koko ajan.Jonsson-Österbron mukaan tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä hallitus päätti syksyllä kielen opetuksen alkamisen varhaistamisesta. Vuodesta 2020 lähtien ensimmäisen vieraan kielen opetus alkaa jo ensimmäisellä luokalla. Myös uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa painotetaan lapsen kykyä omaksua useampia kieliä jo varhaisessa vaiheessa.– Lapsella on luontainen kyky omaksua kieliä ja se pitäisi hyödyntää. Kielten oppiminen on helpompaa ja tehokkaampaa, kun se aloitetaan varhaisessa vaiheessa.Niina Jonsson-Österbro toteutti kyselyn kauhajokelaisille pienten lasten vanhemmille jo kandidaattivaiheessa. Pro graduunsa hän otti mukaan varhaiskasvattajat. Tutkimukseen osallistuivat kaikki kunnallisen ja yksityisen puolen varhaiskasvattajat Kauhajoelta. Kyselyssä tiedusteltiin osallistujien mielipiteitä ruotsin kielen osaamisen tärkeydestä lasten tulevaisuutta ajatellen. Heiltä kysyttiin myös kiinnostuksesta saada paikkakunnalle laajamittaista tai suppeampaa kaksikielistä varhaiskasvatusta.– Laajamittaisessa kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa yli 25 prosenttia toiminnasta tapahtuu vieraalla kielellä, suppeassa alle 25 prosenttia. Kyselyssä oli neljä erilaista toimintamuotoa: kaksikielinen pedagogiikka, ruotsinkielinen kielikylpy, kielisuihku sekä kielikylpykerho, Jonsson-Österbro kertoo.Erilaisista toimintamuodoista ruotsinkielinen kielikylpy edustaa laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta, muut suppeampaa. Kielikylvyssä kaikki toiminta tapahtuu aluksi vieraalla kielellä. Kieliopin sijaan panostetaan siihen, että lapset uskaltautuvat puhumaan vierasta kieltä. Kaksikielisellä pedagogiikalla tarkoitetaan sitä, että päiväkotiryhmässä on kaksikielinen kasvattaja ja molempia kieliä käytetään arjen tilanteissa joustavasti. Kielisuihkutoiminta on alustavaa tutustumista kielen alkeisiin. Kieltä opetellaan muun muassa laulaen ja leikkien. Kielikylpykerhoa puolestaan voidaan toteuttaa kerran tai pari viikossa. Kerhossa lapsi tutustuu uuteen kieleen mielekkäissä ja tarkoituksenmukaisissa kommunikaatiotilanteissa.Tutkimuksessa kävi ilmi, että sekä pienten lasten vanhemmat että varhaiskasvattajat pitävät ruotsin kielen oppimista tärkeänä. Kiinnostusta kaksikieliselle varhaiskasvatukselle löytyi erityisesti lasten vanhempien että esimiesasemassa työskentelevien varhaiskasvattajien joukosta.– Lasten vanhemmat pitivät parhaana vaihtoehtona kielisuihkutoimintaa päiväkodeissa, kun taas esimiehet olivat eniten kiinnostuneita kielikylvystä tai kielikylpykerhosta, Jonsson-Österbro kertoo.Hän oli iloisesti yllättynyt tutkimuksen tuloksista.– On hienoa, että Kauhajoella ruotsin kielen taitoa pidetään tärkeänä. Kauhajoki on kuitenkin lähellä ruotsinkielisiä paikkakuntia, joten kielitaito on valttia tällä alueella.Jonsson-Österbron mukaan Kauhajoellakin olisi mahdollisuus hakea kaksikielisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen valtion avustusta, kuten esimerkiksi Kurikassa on tehty. Hakuaika on parhaillaan käynnissä.– Kauhajoella tilanne on siinä mielessä hyvä, että täällä työskentelee jo nyt varhaiskasvattajia, joilta löytyy ruotsin kielen taitoa. Se helpottaa toiminnan aloittamista.Hän muistuttaa kuitenkin, että toiminnan käynnistämisessä lasten vanhempien aloitteellisuus on tärkeää. Mikäli kiinnostusta kaksikieliseen varhaiskasvatukseen on, kannattaa siitä viedä viestiä eteenpäin kaupungin suuntaan.– Niillä paikkakunnilla, missä kaksikielistä varhaiskasvatusta on aloitettu, ovat vanhemmat olleet avainasemassa viemässä asiaa eteenpäin.