Kauhajoki

Yhteistä tanssia yli 50 vuotta

Eletystä

Hyvä lapsuus.

Tapaturma-altis.

Aktiivista elämää.

elämästä pariskunta on viettänyt yhdessä suurimman osan, sillä naimisiin he menivät jo vuonna 1965, mutta Niilo pisti merkille iloisen hiihtelijätyttösen jo 15-vuotiaana.– Tässä lähellä pidettiin joka talvi Hanneksen hiihdot. Menin sinne hiihtäen katsomaan kilpailua ja Niilo oli myös siellä. Hän oli jo silloin katsonut mun päälleni, enkä minä tiennyt asiasta mitään, emäntä nauraa hyväntuulisena ja jatkaa kertomusta pariskunnan alkutaipaleesta.– Tapasimme vuosia myöhemmin tansseissa ja aloimme kulkemaan yhdessä. Siihen aikaan häitä pidettiin kodeissa ja niihin kutsuttiin paljon vieraita. Niissä me kuljimme aina yhdessä.Ennen tapaamistaan molemmat viettivät lapsuutta tahoillaan. Lea Keturinkylässä ja Niilo samoin Teuvan Luovankylässä. Elämä maaseudulla oli toisenlaista 40- ja 50-luvuilla kuin mitä se on nyt. Rahaa ei lapsilla ja nuorilla ollut samalla tavalla käytössä ja ajanviihdettä keksittiin itse. Kylillä oli elämää ja ihmisiä, ja koulut lähellä.– Lapsuus oli hyvää, ei ole mitään moittimista, vaikka olikin nuukaa touhua. Silloin oli paljon kavereita ja yhdessä leikittiin, pelattiin ja juostiin ulkona ja uitiin kesällä jokirannassa. Lapsesta asti jo touhasin navetassakin ja olen tykännyt olla eläinten kanssa. Kansakoulun kävin Päntäneellä, mutta ammattikouluun en lähtenyt. Ajattelin jo pienenä, että otan nuorimman veljeni kanssa yhdessä maatilan hoitoon vanhempien jälkeen, mutta sainkin koko huushollin, Lea Ketomäki kertoo.Koko huusholli tarkoitti sitä, että mentyään Niilon kanssa naimisiin, nuoripari jatkoi Lean vanhempien tilaa. Aluksi navetassa oli muutama lehmä, mutta lopulta vuonna 1974 rakennettu uusi navetta oli täynnä. Viimeiset lehmät lähtivät tilalta vuoden 2000 alussa, jolloin isäntäpari jäi luopumiseläkkeelle. Pariskunnan kahdesta pojasta toinen viljelee edelleen tilaa.Niilon kotona oli myös karjaa ja iso perhe. Sisaruksia oli kaikkiaan kahdeksan, mutta kaksi heistä kuoli hyvin nuorena. Koulu oli samassa kylässä, mutta siellä ei tarvinnut joka päivä olla, ja pojat ehtivät opiskeluiltaan töihin.– Vein velipojat maanantaiaamuna aina mettäkämpälle ja ajoin kaverina hevosella puutavaraa tienvarteen. Meillä oli kotona verstas, jota sanottiin pikkutuvaksi. Sillä oli työkaluja ja nikkarinpenkki, jossa aina jotakin paasattiin. Puutöitä olen tykännyt tehdä pikkupojasta asti, Niilo Ketomäki muistelee ja esittelee olohuoneen komeaa rokokookalustoa, joka on syntynyt omissa käsissä. Myös pihalla on merkkejä isännän taidoista – risteyksessä seisoo komea maitolava ja puutarhassa pieni tuulimylly. Navetan sorvista on syntynyt vuosien aikana lukemattomia pahkatöitä ja muita esineitä.Isäntä oli nuorena kova pelaamaan lentopalloa, jota kylätalolla pelattiin kaikki illat. Vauhdikas poika oli muutoinkin menemään. Seurauksena oli kolhuja ja hengenvaarallinen tapaturma. Eikä alttius terveyteen kohdistuviin sattumiin ole oikein ottanut laantuakseen ikinä.– Kakarana piti olla silmällänsä joka paikassa. Naapurissa purettiin vanhaa tuparakennusta ja torni kaatui päälleni. Olin silloin yhdentoista vanha. Lantio murtui kuudesta kohtaa ja pää halkesi, isäntä kertoi nyt jo naureskellen tapahtunutta ja jatkoi kommelluksista.– Mopolla ajoin kaksi kolaria, toisella kerralla reen perään ja toisella kerralla kärryjen perään. Ennen kansakoulua vietiin jo umpisuoli. Hyvä kait sekin oli, sillä veli kuoli aikuisena umpisuolisyöpään. Eräänä perjantaina, joka oli 13. päivä, halkaisin sormeni sirkkelissä. Sanoin lääkärille, että eikö se olisi parempi pätkäistä poikki, mutta lääkäri tuumasi, että kyllä tästä sormi tulee ja ompeli sen kasaan.Polvioperaatio ja ohitusleikkauskaan eivät riittäneet, vaan parisen vuotta sitten isäntä joutui pyörätuoliin aivoinfarktin seurauksena. Tuon päivän puoliso muistaa ja kertoo hyvin tarkasti hetki hetkeltä. Hätä ja huoli palautuvat mieleen ja juuri miehen sairastelu on varjostanut muutoin hyvää elämää.– Sairaalareissu kesti kolme kuukautta. Kuntoutuksesta on ollut apua, mutta marraskuussa Niilon kunto laski epilepsiakohtauksen vuoksi. Sairastaminen on aiheuttanut aina vähän muresta, emäntä toteaa.Kotona on kuitenkin hyvin pärjätty ja varmasti osaltaan iloisen mielen ja emännän hyvän terveyden ansiosta. Pariskuntaa kuunnellessa hymyilyttää väkisinkin ja juttelun lomassa välillä nauretaan makeasti. Hauskoja tarinoita on matkan varrelta kertynyt ja positiivisuus sekä rakkaus omaan kotiin on ilmiselvää. Emäntä kertoo eloisasti lääkärireissustaan, jolloin tohtori oli tuumannut, että emäntä on niin terve, että seuraavan kerran voi tulla viiden vuoden päästä, vaikka edelliskerrasta oli kulunut 14 vuotta. Marjastus, oman perunapellon ja kasvimaan ylläpito on emännälle tärkeää. Kotiapua eikä eineksiä talossa näy, vaan kaikki ruoka on itse valmistettua ja siitä aiheesta löytyy hauska muisto.– Niilo on nirso, eikä syö sipulia. Erään kerran laitoin sitä runsaasti ruokaan, kun poika oli tulossa perheensä kanssa ja halusin että ruoka on kunnollista. Niilo tuli kovasti kipeäksi seuraavana iltana ja päätyi sairaalareissun jälkeen terveyskeskukseen. Menin katsomaan häntä ja kysyin hoitajilta, että mistä tämä nyt johtui, niin Niilo ehti sanomaan ensimmäisenä: ”Sipulista!”, emäntä kertoo nauraen.Vastoinkäymisistä huolimatta pariskunta on elänyt aktiivista elämää. Marjastuksen ja luonnossa liikkumisen lisäksi emäntä on ollut kova hiihtämään aina viime talviin saakka. Siksi Suomen hiihtomaajoukkueen huono taso harmittaa. Maatilan töiden lisäksi isäntä on toiminut Kauhajoen Invalidiyhdistyksessä ja Päntäneen nuorisoseurassa. Lea on myös toiminut aktiivisesti nuorisoseuran ja veteraaniyhdistyksen hyväksi, mutta nyt on ollut aika väistyä. Aika kuluu leppoisasti kahden.– On minulle tarjottu niitä omaishoitajille tarjottuja lomia, mutta minä olen niin koti-ihminen, että en minä lomaa omasta kodista tarvitse. Hyvin tässä pärjätään. Televisiosta katselen kotimaisia sarjoja ja tietysti Kauniit ja rohkeat, emäntä paljastaa.– Minä en niitä saippuaoopperoita katso, isäntä sanoo.