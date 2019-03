Kauhajoki

Suru sävytti Uuronkylän elämää

Kauhajoki

Istumme

Vireä kylä

Kovaa työtä.

Toinen suru

Kuin uudesti syntynyt.

Kauhajoella Päntäneen Uuronkylässätalossa. Mikko Niskasen elokuva Kahdeksan surmanluotia esitettiin televisiossa keväällä 1972. Elokuva kuvasi Pihtiputaan kauhutapahtuman, jossa tasan 50 vuotta sitten pientilallinen Tauno Pasanen ampui neljä poliisia kuoliaaksi. Kuka olisi koskaan arvannut, että tuon murhenäytelmän mainingit yltäisivät pieneen eteläpohjalaiskylään asti, mutta niin vain kävi ja sitä tapahtumaa 93-vuotias Kulmala muistelee tuskaisesti päätään pudistellen.– Poika tuli illalla kotiin, kello oli ainakin kahdeksan. Samalta kylältä toinen poika tuli mukana ja ne menivät vielä leikkimään. Sitten tuo poika tuli sanomaan, että on ampunut Aria, mies muistelee.Vanhemmat olivat rynnänneet apuun, mutta mitään ei ollut tehtävissä, 11-vuotias poika oli kuollut luodin osumaan. Poikien jännittävä aseleikki oli saanut järkyttävän lopun.– Pojat olivat nähneet televisiosta elokuvan Kahdeksan surmanluotia. Liekö sitä matkivat, muisteli Kosti Kulmalan veli– Mekin tulimme tänne, kun saimme tiedon tapahtuneesta. Muistan, kuinka pojan äiti itki lujaa ja piti sylissään verta valuvaa lastansa.Tapahtuma oli järkytys koko kylälle. Uurossa oli silloin nykyistä enemmän asukkaita. Uuron Tarkassa asuva Veikko Kulmala (87) muistelee, kuinka vireä kylä aikoinaan oli.– Kansakoulussa oli ainakin 50 lasta ja sisko oli koulussa keittäjänä. Täällä oli kaksi kauppaakin ja nyt ei ole mitään.Miehet muistelevat menneitä vuosia ja lapsuutta. Heidän äitinsä oli kotoisin Keturinkylästä ja isä Käyränkylästä. Äiti oli saanut peltoja kotitilastaan ja isä rakensi maille talon. Ajat olivat kovat ja isä lähti tienestiin maailmalle. Perheeseen syntyi kuusi lasta ja perheen elättäminen ei aina ollut helppoa. Isä sairasteli ja kuoli juuri, kun talvisota loppui. Hänen ei sairaana miehenä tarvinnut sotaan lähteä, mutta Kosti vanhimpana joutui lähtemään. Hän kuului nuorimpaan ikäpolveen, joka joutui rintamalle ja Lapin sotaan. Sotaväkeen piti mennä vielä sodan jälkeen.– Olin ase kädessä kaksi vuotta, kaksi kuukautta ja neljä päivää, Kosti kertoo ja muistelee, kuinka pahoissa paikoissa joutui olemaan ja kotiin selvisi.Isän kuollessa nuorin lapsista oli kahdeksanvuotias. Vanhimmat lapset joutuivat osallistumaan perheen elättämiseen, sillä sosiaaliapuja ei tuolloin ollut ja äiti huolehti nuoremmista lapsista, talosta sekä pienestä karjasta, joka koostui parista lehmästä ja siasta.– Lopetin kansakoulun kesken ja menin töihin kaupungin mettään hakkaamaan halkoja. Olin 12-vuotias. Olin hyvin pienikokoinen vielä rippikouluun mennessäkin. Savottaan menin veljen kanssa. Kyllä tässä ajassa on kaikkea nähty. Päntäneeltä haettiin siskon kanssa kelkalla maitoa ja matkaa kertyi yhteen suuntaan kymmenen kilometriä. Isän kuoltua äiti oli kovilla ja kaikesta oli pulaa. Silloin syötiin mitä saatiin, keitettiin velliä ja perunakeittoa – aina sitä jotakin keksittiin. Vanhin sisko meni Lapväärtiin apteekkiin palvelukseen, Veikko muistelee.Rippikoulun jälkeen toistakymmentä vuotta kului rakennustyömailla ja myöhemmin toinen mokoma auton ratissa.– Naimisiin menon jälkeen ajoin maitoa Uuronkylästä ja sen jälkeen puutavaraa. 72 kilometriä traktorin päällä päivässä oli aika pitkä matka. Karjaa olen myös vaimon kanssa pitänyt, parhaimmillaan kymmenkunta lehmää, mies kertoo.Kosti Kulmala osti talon Uuronkylästä ja muutti siihen puolisonsa kanssa. Töitä piti tehdä rakennuksilla ja pieni karja toi omavaraisuutta taloon. Veljekset, kuten monet muutkin miehet kylällä, metsästivät riistaa sekä pöytään särpimeksi että sivutuloksi.– Tämä talo oli niin kurjassa kunnossa, kun ostin tämän, että joka nurkasta näkyi pihalle ja talvi piti tässä selvitä. Kyllä tästä talosta on lähdetty monet kerrat pokasahan ja kirveen kanssa ja aina takaisin palattu, mies muistelee työvuosiaan ja kertoo itse kunnostaneensa koko talon ja ulkorakennukset.Nuorimman pojan kuoleman jälkeen perheeseen jäi kaksi poikaa. Tapahtuma ei muistoista irronnut koskaan ja varsinkin äitiin se jätti lähtemättömän jäljen. Pakko oli eteenpäin mennä, mutta vuosikymmeniä myöhemmin toinen luoti repi uudet haavat perheeseen.– Vanhin poika tuli jostakin kotiin ja ihmettelin, kun hän vielä lähti traktorilla kylälle päin. Sanoi tuossa äidilleen, että hän lähtee nyt. Olisi pitänyt ottaa selville, että mitä hän oikein tarkoittaa, kun seisoi ennen lähtöään pihassa niin oudosti. Hän meni naapuriin ja ampui siellä itsensä. Hänellä oli syöpä kurkussa ja oli jo ollut pitkään sairaslomalla. Hän ei kestänyt enää niitä kovia kipuja, mitä syöpä teki päähän.(puoliso) toisen pojan kuolema otti niin lujaa, että piti lääkäriin viedä, Kosti Kulmala kertoo perhettä kohdanneesta toisesta surusta.Puoliso ei oikein enää palautunut ennalleen ja hän sairasteli ennen kuolemaansa.– Allin kuolemasta on jo vuosia aikaa. Hän oli kova tekemään töitä ja hyvä emäntä kattomaan kotiasioita. Hän sairasti kymmeniä vuosia ja viimeiset kaksi viikkoa kotona valvoin yötä päivää, kun hän oli huonona. Sitten hän kaatui ja hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan ja sille tielle jäi. Nyt ovat samassa haudassa poikien kanssa. Kun nuorin poika ammuttiin, se otti hänen voimille kovasti, mutta kun Reijo ampui itsensä, se oli jo liikaa, mies muistelee puolisoaan.Vaikka kuulo on huonontunut, on Kosti Kulmala vielä ikäisekseen kovassa kunnossa. Eletty elämä on kolhunsa kolhinut, mutta iloinen pilkahdus on silmäkulmassa säilynyt. Mies selviää itsekseen kotitalossaan kotiavun ja ruokapalvelun turvin. Lisäksi veli ja muita vieraita käy säännöllisesti. Myös kolmas poika, joka asuu Kauhajoella, käy isäänsä katsomassa.– Kotipalvelu käy aamulla keittämässä puuron ja kahvin. Hyvin minä täällä pärjään ja ulkonakin kävelen. Kukapa se kodistaan lähtisi. Mikään paikka ei ole kipeä, mutta nivelet vähän vaivaavat. Nukun hyvin, mutta keskiyöllä herään katselemaan maailmaa hetkeksi. Töitä en enää tee, se on mulle vanhaa lajia. Kotona haluan olla ja minähän olen vasta 93-vuotias, niin sitähän on kuin uudesti syntynyt, mies sanoo.