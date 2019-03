Kauhajoki

Kauhajoen Lämpöhuollon Tapio Suonvieri on valittu Energiateollisuuden markkinavaliokuntaan

Kauhajoki

Kauhajoen kaupunginvaltuusto

Kuokka maahan kesällä.

Yksi yhdeksästä.

asialistalla oli torstaina 10,5 miljoonan euron takauksen myöntäminen kaupungin omistaman Kauhajoen Lämpöhuolto Oy:n pankkilainalle. Lämpöyhtiö aikoo rahoittaa lainalla uuden kahdentoista megawatin lämpökeskuksen rakentamisen Kenttätien varteen Oppaan alueelle. Uusi lämpökeskus korvaisi nykyisen Lellavalla sijaitsevan lämpökeskuksen ja Aronkylässä sijaitsevan toisen laitoksen kaukolämmön päätuotantolaitoksena.Lämpöyhtiön toimitusjohtajanmukaan vanhat laitokset jäävät reserviin tasaamaan käyttöhuippuja. Uuden voimalaitoksen rakentamisen kustannusarvio on hieman alle kymmenen miljoonaa euroa.– Tämä on iso hanke, joten suunnitelmissa ja lainanotossa on varauduttu mahdollisiin muutoksiin.Kuokka on tarkoitus iskeä maahan Kenttätien varressa jo kesällä. Maanrakennustöiden, sähkö- ja muiden liittymien tulisi olla valmiina elokuuhun mennessä, jolloin pieksämäkeläisen KPA Unicon Oy:n valmistama kattila rakennuksineen toimitetaan paikan päälle. Lämpövoimalaitoksen olisi tarkoitus olla täysin valmis ja käytössä ensi vuoden helmikuussa.Uuden lämpövoimalaitoksen pääpolttoaineena tulee olemaan metsien hakkuutähteet, kierrätyspuu ja jyrsinturve. Suonvieri toteaa, että uuden laitoksen myötä öljyn käyttö kaukolämmön tuotannossa vähenee 90 prosenttia. Savukaasupesurin ansiosta iso osa laitoksen päästöistä pystytään neutraloimaan.– Kenttätien laitoksen käyttöikä tulee olemaan vähintään 20-30 vuotta, Suonvieri tietää.Kauhajoen Lämpöhuolto Oy:n palveluksessa on tällä hetkellä viisi asentajaa, toimistotyöntekijä ja toimitusjohtaja.Toimitusjohtaja Suonvieri valittiin kuluvan vuoden alussa Energiateollisuus ry:n markkinavaliokunnan jäseneksi. Valiokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, jotka edustavat sähkö-, kaasu- ja lämpöyhtiöitä eri puolilta Suomea. Markkinavaliokunnan väki vieraili äskettäin Brysselissä lobbaamassa europarlamentaarikkoja ja virkamiehiä muun muassa biopolttoaineiden käytön puolesta.– Suomessa hiilen käyttöä lämmöntuotannossa on pystytty leikkaamaan huomattavasti, mutta Euroopassa iso osa kaukolämmöstä tuotetaan kivihiilellä tai kaasulla. EU-tasolla koetamme edistää biopohjaisten polttoaineiden käyttöä ja kertoa, mitä niiden käyttö infrastruktuurilta vaatii.