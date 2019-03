Kauhajoki

95-vuotiaan Kauhajoen kirkkokuoron juhlakonsertti sunnuntaina

täyttää tänä vuonna 95 vuotta. Sen kunniaksi kuoro järjestää sunnuntaina konsertin Kauhajoen kirkossa.– Meillä on ollut tapana viiden vuoden välein pitää konsertti. Tasavuosina juhlitaan sitten vähän isommin, kertovat kuoron taiteellinen johtajasekä kuoron puheenjohtajaSunnuntain konsertissa esiintyy myös lasten Poutapilvi-kuoro. Konsertin jälkeen on kahvit seurakuntasalissa, jossa voi katsella myös kuvaesitystä vuosien varrelta kootuista kuorokuvista.Konsertin ohjelmisto koostuu pääosin uuden virsikirjan lisäosan virsistä. Ne eivät ole perinteisten virsien tapaan surumielisiä ja mollivoittoisia, vaan iloisia ja reippaita. Ratuksen mukaan kaikki ohjelmiston virret ovat duurissa. Musiikkia on useista eri maista.– Mukana on muun muassa gospel-musiikkina tunnettuja lauluja. Suomalaisten virsien lisäksi musiikkia on monista eri maista kuten Irlannista, Norjasta, Etelä-Afrikasta, Tansaniasta ja Englannista, Ratus kertoo.Konsertissa esitetään myös perinteistä kirkkomusiikkia edustava D. Buxtehuden kantaatti Jeesus puolees käännyn. Moniosaisessa kantaatissa on soitin-, kuoro- ja soolo-osuuksia.– Kantaatissa meitä säestää Panula-opiston soitinyhtye ja sopraano-soolon laulaa kirkkomusiikin opiskelija Anne Havunen. Lisäksi kuorolaisista kaksi on soittamassa myös, Ratus kertoo.– Kuoroteosta kannattaa tulla kuuntelemaan, sillä se on komeaa kuultavaa. Kauhajoen kirkkokuoro on esittänyt sen viimeksi joskus 80-luvulla, toteaa kantaatissa urkuja soittava Ikkeläjärvi.Kauhajoen kirkkokuorossa on tällä hetkellä 34 laulajaa ja neljä äänialaa: sopraano, altto, tenori ja basso. Muutama kuorolainen on ollut mukana alle vuoden, moni jo kymmeniä vuosia, yksi jopa yli 60 vuotta. Ratus on johtanut kuoroa jo lähes 20 vuotta.– Minua ennen kuoroa johti Ritva Vuollet. Yleensä on niin, että kirkkokuoron johtaminen on ollut kanttoreiden vastuulla, Ratus kertoo.Ikkeläjärvi liittyi kuoroon viisi vuotta sitten. Hänen musiikkiharrastuksensa alkoi jo nuoruudessa pianonsoiton myötä, mutta kuoroon hän innostui mukaan vasta aikuisiällä.– Olen aina tykännyt soittaa ja laulaa, mutta porukassa se on vielä hienompaa, kun on monta ääntä. Kuorossa on mukavaa porukkaa. Harjoituksiin on aina kiva lähteä ja esiintymisiäkin on sopivasti, Ikkeläjärvi toteaa.Esiintymiset aika ajoin tuovat harjoitteluun tavoitteellisuutta.– On hyvä, että on jonkinlaisia tavoitteita, minkä vuoksi harrastetaan. Se tuo myös onnistumisen iloa, kun opitaan uutta, Ratus ja Ikkeläjärvi tuumaavat.Sunnuntain konserttia kirkkokuorossa odotetaan innolla, sillä omia konsertteja järjestetään harvoin.– Emme ehdi pitää omia konsertteja, sillä muita esiintymisiä tulee vuoden aikana niin paljon. Esiinnymme muun muassa suurempina juhlapyhinä jumalanpalveluksissa, kuorokonserteissa ja Kriuhnaasuviikolla. Lisäksi osallistumme Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin tapahtumiin ja konsertteihin, Ratus kertoo.Ikkeläjärven mukaan laulaminen konsertissa on erilaista kuin esimerkiksi jumalanpalveluksessa.– Harvoin olemme yleisön edessä, vaan parvella piilossa. Kyllä se tuo oman jännityksensä. Toisaalta yleisön edessä saa erilaisen kontaktin, kun lauletaan suoraan ihmisille, hän miettii.