”Turjanlinna loistaa edelleen majakkana peltomeressä”

Paremmissa käsissä.

Maahanmuutto hyödynnettävä.

Käden jälki.

Evankelisen opiston perinteisiä Toveripäiviä vietettiin viime sunnuntaina. Päivän ohjelma alkoi messulla Kauhajoen kirkossa, jonka jälkeen entiset opiston opiskelijat kokoontuivat vuosikurssikokouksiinsa opiston tiloihin. Juhlasalissa pidetyissä laulajaisissa laulettiin yhdessä virsiä ja muisteltiin opiskeluaikoja.Opiston vt. rehtorimuisteli tervetulopuheessaan opiston perustamista. Toimikunta kansanopistoasiaa ajamaan valittiin päivälleen 96 vuotta aiemmin, 24.3.1923. Etelä-Pohjanmaan evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys perustettiin tammikuussa 1925 ja seuraavana syksynä opiston toiminta saatiin käyntiin. Maaliskuussa 1927 kannatusyhdistys päätti oman opistotalon rakentamisesta.– Nyt tämä opistorakennus on seissyt tässä paikoillaan jo yli 90 vuotta jotakuinkin samanlaisena kuin valmistuessaan. Vaikka opisto ei ulkoisesti muutukaan, seuraa se aikaa. Opintojen rakenteet ja sisällöt muuttuvat jatkuvasti vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Opisto on edelleen tärkeä ponnahduslauta nuorille elämään, hän lausui.muisteli runsain sanakääntein omia opiskeluaikojaan opistolla 60-luvun alussa. Hän kertoi päätyneensä opistolle opiskelemaan, kun nuorena miehenä jäi vanhemmilleen kiinni tansseihin karkaamisesta. Vanhoilliset vanhemmat eivät tansseissa käymistä hyväksyneet ja päättivät antaa kasvatushommat parempiin käsiin. Niinpä he ilmoittivat poikansa Kauhajoen evankeliseen kansanopistoon.Valtava opistorakennus teki tulijaan suuren vaikutuksen, kun hän ensimmäistä kertaa saapui Turjanlinnan pihapiiriin olallaan rippipuku putsatussa väkilantasäkissä ja muu maallinen omaisuus sullottuna jenkkikassiin.– Aluksi epäilytti, kuinka uusi elämä täällä lähtee käyntiin, mutta pian sain todeta, että pelko oli turha. Kaikesta sidonnaisuudesta huolimatta olot opistolla selkeästi voittivat kotiolot Karvasuon reunassa, jossa elämä oli työntäyteistä ja tarkasti kontrolloitua, Mäki-Jussila kertoi.Nuorta miestä ilahdutti erityisesti se, että samalla vuosikurssilla oli aloitusvaiheessa viisitoista poikaa ja likimain seitsemänkymmentä tyttöä. Mielessä kirkkaana oli äidin lähtiessä antama ohje.– Pirä korvas auki, jotta saat jotaki pysyvää sielulles, mutta kattele samalla ympärilles sillä silimällä, notta löyrät ittelles pystyvän huushollin hoitajan, Mäki-Jussila toisti äitinsä sanat.Mäki-Jussilan mukaan opiskeluaineet olivat tuohon aikaan tavanomaisia; tytöillä kotitalous, ompelu ja kudonta, pojilla maatalous ja puukäsityöt. Evankelisuus ja elämänkatsomus olivat opiskelussa joka päivä läsnä.– Oppikirjojen käytöstä en muista oikeastaan mitään, luultavasti niitä ei juuri tullut availtua. Opetus oli kuitenkin sen verran perusteellista, että siitä jäi mieleen tarpeellinen jos keskittyneesti piti korvat auki, hän naurahti.Mäki-Jussila muistutti kuulijoita, kuinka paljon opiston toimintatavat ja opiskeluohjelmat ovat muuttuneet vuosikymmenten varrella tuosta talvesta, jonka hän itse opistolla vietti. Hän ihaili sitä, miten hyvin opisto on luovinut koulutusalalla tapahtuneissa muutoksissa.– Ihmetellä täytyy sitä, että Kauhajoen opiston johtoryhmä ja rehtori ovat pystyneet säilyttämään Turjanlinnan kehityksen kuohujen keskellä majakkana peltomeressä ja saaneet sen loistamaan edelleen hyvin laajalle alueelle, hän lausui.Samalla Mäki-Jussila esitti arvionsa opiston tulevaisuuden näkymistä. Hän nosti esiin maahanmuuttoasian ja tarpeen maahanmuuttajien koulutukselle.– Kauhajoen evankelisella opistolla saattaisi olla nyt ja tulevaisuudessa erittäin suuria mahdollisuuksia opettaa siirtolaisille kristillispohjaista suomalaista kulttuuria ja suomen kieltä. Tämä mahdollisuus on hyödynnettävä. Ymmärtääkseni se lisäisi opiston säilymistä opiskelupaikkana ja takaisi jatkuvuuden vielä seuraavalle satavuotiskaudellekin.Myös ilmajokelainenmuisteli aikaansa Kauhajoen evankelisella opistolla. Hän oli opiskeli opistolla 18-vuotiaana. Kymmenen vuotta myöhemmin hän tuli valituksi opiston talonmiehen tehtävään.– Talonmiehen paikka tuli auki ja vaikka siihen oli paljon hakijoita, jotenkin minä tulin valituksi. Olin talonmiehen tehtävässä 37 vuotta, Väli-Torala kertoo.Väli-Torala tunteekin opiston rakennuksen kuin omat taskunsa. Hänen kätensä jälki näkyy joka puolella.– Opistolla on ollut elämässäni suuri merkitys. Olen viettänyt tällä tontilla lähes puolet elämästäni tai ainakin yhden kolmasosan, Väli-Torala naurahtaa.Hän on nähnyt opiston elämää pitkältä ajalta ja myöntää sen kokeneen suuria muutoksia. Yksi suurimmista muutoksista oli se, kun opistoon tuli eri opintolinjoja. Ennen linjoja oli vain yksi. Kristilliset arvot olivat opetuksessa tärkeässä roolissa.– Uskonnon opetus oli ennen tärkeässä osassa ja se näkyi kaikessa muussakin opetuksessa päivittäin. Nykyään se ei taida näkyä enää kuin näillä Toveripäivillä, tai ei ainakaan jokapäiväisessä opetuksessa, hän arvelee.