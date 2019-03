Kauhajoki

Karhubasket solmi kolme jatkosopimusta

Kauhajoki

Vaikka kuluva kausi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Optiot käyttöön.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

on vielä runkosarjan osalta kesken ja pudotuspelit ovat vielä edessä, on valmistautuminen ensi kaudelle jo käynnissä. Seura on solminut kolme jatkosopimusta kaudelle 2019-2020.Tuorein sopimusuutinen onjatkosopimus. 32-vuotias Niskanen pelaa kuluvalla kaudella ensimmäistä vuotta Kauhajoella. 188-senttinen Sykin kasvatti on tällä kaudella pelannut 24 ottelussa ja tehnyt tilastoihin rivin 4,7 pistettä ja 4,1 levypalloa. Niskanen on upottanut kakkoset 55 prosentin ja kolmoset 35 prosentin tarkkuudella.– Antin jatkosopimus on meille tärkeä juttu, sillä hän näyttää esimerkillään nuorille pelaajille, kuinka harjoitellaan, Kauhajoen Karhu Basketin puheenjohtajakommentoi jatkosopimusta.– Niskanen on kärsinyt hieman loukkaantumisista, mutta niitä tulee kaikille pitkän kauden aikana. Uskon, että hän ja koko meidän joukkue on iskussa, kun kevään tärkeimmät pelit ovat käsillä, Ojala jatkaa.Kauhajoki on sopinut myösjakanssa, että sopimuksissa olleet optiot otetaan käyttöön, joten kaksikko nähdään oranssipaitojen kokoonpanossa myös tulevalla pelikaudella.Huhtikuussa 25 vuotta täyttävä Laihonen on pelannut kuluvalla kaudella 24 ottelussa ja kirjannut tilastoihin rivin 2,8 pistettä ja 1,9 levypalloa. Peliaikaa on tullut hieman vajaat 10 minuuttia per ottelu. Marraskuussa Raision Palloseuran kasvatti teki Vilpas-ottelussa 10 pistettä, joka on toistaiseksi paras noteeraus.20-vuotias Innamaa on pelannut 29 ottelussa ja tehnyt 1,2 pistettä per ottelu. Turun NMKY:n kasvatin piste-ennätys yhdessä ottelussa on seitsemän pistettä, joka syntyi helmikuussa Kobria vastaan.– Päätös Eeron ja Mikaelin optiovuoden käyttämisestä ei ollut seuran puolesta vaikea. He ovat osoittaneet sopeutuvansa hyvin ammattilaisympäristöön ja suunnitelma heidän kohdallaan on alusta asti ollut ainakin kahdesta vuodesta, Ojala kertoo.– Hyppäys pelikovuudessa 1A-divisioonasta Korisliigaan on ollut tietysti suuri ja lisäksi molemmille on sattunut kauden aikana pieniä loukkaantumisia. He ovat kuitenkin vähäisestä peliajasta huolimatta tehneet harjoituksissa esimerkillisesti töitä joukkueen ja oman kehittymisensä eteen. Me uskomme, että heillä on hyvät eväät ensi kaudella samanlaiseen läpimurtoon, mitä pari nuorta miestä on täällä joaikana tehnyt, Ojala jatkaa.