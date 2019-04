Kauhajoki

Erikan yo-laskut sujuivat sähköisestikin

abiturienttiosallistui viime tiistaina lyhyen matematiikan ylioppilaskokeeseen. Matematiikan yo-koe järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa sähköisenä. Hautala ei pitänyt muutosta pahana, sillä sähköisen kokeen tekemistä oli harjoiteltu.– Mun mielestä se ei ollut ollenkaan paha. Olemme lukion ekaluokalta lähtien tehneet matikan kurssikokeet sähköisesti. Mielestäni yo-koe oli hyvin samantyylinen, kuin ne kokeet, mitä olemme kursseilla tehneet, hän arvioi.Hautalan mielestä sähköisessä kokeessa on omat hyvät ja huonot puolensa. Vastauksen muokkaaminen on tietokoneella nopeampaa kuin käsin. Toisaalta välillä aikaa kuluu siihen, kun pitää etsiä, mistä kohtaa näppäimistöltä joku erikoismerkki löytyy. Välillä ajatuksia pitää jäsennellä paperille.– Itse käytin kokeessa suttupaperia. Se on jotenkin helpompi miettiä asiat rauhassa paperille.Hautala myönsi, että kavereiden kanssa matikan koetta hieman jännitettiin etukäteen. Pelko oli, että ylioppilastutkintolautakunta innostuisi sähköisestä kokeesta liikaakin.– Etukäteen pelkäsimme, että kokeessa olisi paljon isoja aineistoja, joita pitää analysoida. Onneksi niin ei ollut. Kokeessa oli muutama analysointitehtävä, mutta ei mitään ylitsepääsemättömän vaikeita.Sen sijaan koe piti sisällään paljon Hautalalle mieleisiä tehtäviä. Hän kokee vahvoiksi alueikseen verotus- ja rahalaskennan sekä todennäköisyydet.– Melkein teki mieli huutaa ”yes”, kun näin ne laskut. Siellä oli juuri niitä laskuja, joita toivoinkin, Hautala naurahtaa.Kokeesta hän poistui luottavaisin mielin.– Kyllä se ihan hyvin meni. Jossain kohtaa menin vähän solmuun ja jätin tehtävän kesken. Hyvä fiilis kuitenkin jäi.Taisteluväsymystä. Matematiikan lisäksi Hautala on kirjoittanut kevään aikana äidinkielen lukutaidon ja kirjoitustaidon sekä pitkän englannin. Ruotsin ja psykologian kokeisiin hän osallistui jo syksyllä. Torstaina edessä on vielä yhteiskuntaopin koe, sen jälkeen urakka on ohi.– Tässä kohtaa alkaa jo olla vähän taisteluväsymystä ja motivaatio alkaa loppumaan. Olen kuitenkin motivoinut itseäni niin, että tämä on hetken panostus tulevaisuuteen, sillä yliopistoihin valitaan nykyään myös ylioppilastodistuksen perusteella, hän miettii.Lukion päättyminen tuntuu Hautalasta haikealta. Kauhajoen lukio on ollut hänen mukaansa turvallinen ympäristö opiskella ja kasvaa.– Ykkösellä ajateltiin, että eikö tämä lopu koskaan, mutta nyt tuntuu siltä, että joko tämä nyt loppuu. Kauhajoen lukio on ollut hyvä paikka opiskella. Täällä opettajat ja oppilaat pitävät huolta toisistaan.Kauan ei Hautala kuitenkaan ehdi kirjoitusten jälkeen huilata. Valintakokeet Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelmaan ovat edessä jo maanantaina. Haussa on yhteensä neljä eri vaihetta, kouluun pääseminen ratkeaa lopulta kesä-heinäkuussa.– Ensin piti tehdä ennakkotehtävänä essee aiheesta näyttelijän rooli muuttuvassa maailmassa. Osa karsiutui jo essee-vaiheessa. Maanantain koe on haun toinen vaihe, Hautala kertoo.Hautala aikoo hakea myös Tampereen yliopiston kirjallisuuden tutkinto-ohjelmaan, sillä näyttelijän työn lisäksi häntä kiinnostaa työ kirjallisuuden opettajana. Tamperetta hän pitää parhaana vaihtoehtona tulevaisuutensa kannalta.– Kaupungin olen päättänyt jo aikoja sitten, että haluan Tampereelle. Se on sopivan kokoinen kaupunki, jossa on paljon kulttuuritarjontaa ja hyvät kulkuyhteydet. Sieltä ei ole myöskään liian pitkä matka kotiin, Hautala tuumaa.