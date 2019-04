Lusti-teatteri tarjoaa hyväntuulista hömppää

Kauhajoki

luvassa, kun perjantaina saa ensi-iltansaviime vuonna kirjoittama näytelmä Ameriikan meininki.– Näytelmässä on rakkautta, väärinymmärryksiä ja peräkylän erikoisia tyyppejä. Asiat ovat ihanasti rempallaan ja luvassa on hyväntuulista hömppää, kertoo näytelmän ohjaaja, kurikkalainenHän on ohjaajana ensikertalainen, mutta kokemusta lavalla olosta on kurikkalaisessa harrastajateatteri Synkyssä. Kauhajoelle hänet toi tutustuminen viime kesänä Lusti-teatterin, jonka kanssa Leino oli samassa näytelmässä Kurikassa.– Ohjaaminen on muuttanut käsitystäni näyttelemisestä. Osaan arvostaa oman ryhmäni ohjaajaa entistä enemmän, sanoo 20 vuotta teatteria harrastanut Leino.Hän kehuu Lusti-teatterin väkeä motivoituneeksi ja sanoo ryhmän ohjaamisen olevan vaikuttava kokemus.– Teatteri kuuluu kaikille. Harrastajateatterissa ovet ovat auki kaikille.Kynnystä lavalle menoon ei saisi olla.Lusti-teatterin puheenjohtajasanoo, että näytelmää valmisteltaessa ensin katsotaan, millainen porukka on koossa ja sitten valitaan näytelmä, jossa kaikki pääsevät lavalle.Ameriikan meiningissä päähenkilö on Salli Blom, joka tulee kylään pitämään kahvilaa. Amerikkalaistyylistä kahviota pitävä Salli sekoittaa kylän asukkaiden mielet. Sallia esittäväoli viime vuonna ensimmäisen kerran näyttämöllä ja ihastui porukkaan niin, että tuli uudelleen. Aulis Koikkalaisena lavalla esiintyväon konkarinäyttelijä Päivi Perälän aviomies.– Olen pitkään haaveillut mukaantulosta, mutta nyt se onnistui, mies sanoo.Aiemmin Jalasjärvellä ja Jurvassa teatteriryhmissä mukana olluton ensimmäistä kertaa kauhajokisessa ryhmässä.Päivi Perälä tiivisti hyvin näyttelemisen ytimen.– Tämä on hyvää dementian ehkäisyä.Näytelmää esitetään yhteiskoulun auditoriossa kahdeksan kertaa. Ennen esityksiä on kahvitarjoilu, jota Kolmenraitin koulu hoitaa. Koulun väki kerää kahvituksen yhteydessä arpajaisilla varoja ensi vuonna pidettävää leirikoulua varten.