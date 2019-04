Entinen missi ja malli Satu Mäkinen: ”Ihminen voi turvata elävään Jumalaan”

Kauhajoki

vuonna 1986 voittanut nainen suuntasi 19-vuotiaana Miss Maailma -kisoihin ja siltä tieltä mallinuralle. Mäkisellä oli mallimaailmassa töitä ja tuossa maailmassa oli paljon julkisuutta ja rahaa.– Itselleni tuli ajatus, ettei tämä työ ole minun juttuni, jos tärkeintä on vain se, miltä näytät. Työssä piti olla ahkera, ihon virheetön ja sietää kovaa kritiikkiä. Julkisuus ja raha eivät olleet motivoivia tekijöitä, kun tuntui, ettei työllä ole merkitystä. Vaihtoehtoina oli vain kovettaa itsensä ja takoa rahaa, tai muuttaa elämäni suuntaa, hän muistelee.Nainen etsi elämälleen syvempää tarkoitusta, joka löytyi, kun hän 28-vuotiaana tuli uskoon vuonna 1995. Osalle ihmisistä oli vaikea ymmärtää asiaa, mutta oli myös ihmisiä, jotka ymmärsivät - elämässä on syvempiä ajatuksia ja arvoja. Mallin töitä tehnyt nainen opiskeli sairaanhoitajaksi Seinäjoella ja terveydenhuollon maisteriksi Turun yliopistossa, missä myös Jukka-puoliso opiskeli. Opiskelu ja tutkinnot eivät kuitenkaan täyttäneet sisintä.– Saimme kotiin hengellisen lehtisen, jota tutkailin kiinnostuneena. Eräänä aamuna laitoin radion päälle, missä tuli hengellistä ohjelmaa. Se kosketti erityisellä tavalla ja koin, että sieltä tuli puhetta suoraan minulle. Iltarukous on ollut lapsuudesta lähtien tärkeä. Yhtenä iltana, kun menin nukkumaan, laitoin kädet ristiin ja rukoilin ”Jeesus, tule sydämeeni, aamen”.Mäkinen heräsi aamulla siihen, kun kuuli korvin kuultavin äänin oikealla puolella Jeesuksen puheen: Minä olen tie, totuus ja elämä.Satu Mäkinen on saanut uskosta, rukoilemisesta ja Raamatusta voimaa elämäänsä. Terveydenhuoltoalan työt jäivät, kun hän aloitti jatkotutkinto-opinnot yliopistossa. Mäkinen väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 2014 ja väitöksen aiheena oli monikulttuurisen kasvatuksen mentorointimalli.– Aihe oli Herran antama ja kun sain väitöstutkimukseni valmiiksi, tuli seuraavana vuonna Suomeen laaja maahanmuuttoaalto.Suomi on länsimainen demokratia, jonka arvopohja rakentuu kristillisyydelle. Mäkisen mukaan maan historiassa eletään tässä mielessä merkillisiä aikoja.– Perustuslaissa on kristillinen pohja. Olen kuitenkin huolissani siitä, että tuo perusta on esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa murenemassa. Miksi kristityt ovat tässä kohtaa hiljaa? Meidän pitää olla valona tässä ajassa. Raamattu on ollut se pohja, mihin Suomikin sotien aikana perusti olemassa olonsa. Jeesus on kallio, joka pitää ja jonka pohjalle on helppo rakentaa. Nyt tuntuu siltä, että yhteiskunta ja ihmiset eivät tiedä, mihin pitää elämässä turvata, hän pohtii.Mäkisen mukaan uskossa ei ole mitään ahdistavaa, vaan se on valtava ilo.– Rukous on meidän voimavara ja siihen liittyy valtava voima. Ihminen voi turvata elävään Jumalaan. Jokaisen ihmisen tulisi miettiä, mihin uskoo ja miten voimme lähestyä Jumalaa, kun Hän lähestyy meitä.Mäkinen käy kirjassaan läpi omaa polkuaan. Kirjassaan hän kertoo myös kymmenestä profetiasta, joita hän sai vuosina 2014-18.– Ne liittyvät Kristuksen Jeesuksen paluuseen ja evankelioinnin tärkeyteen tänä erikoisena aikana, jota elämme. Tekstistä löytyy myös raamatullista opetusta enkeleistä. Kerron joitain enkelikokemuksiani, joita olen saanut Herran armosta kokea. Kirjan lopussa kerron isäni vakavasta sairastumisesta ja siitä seuranneesta ihmeellisestä ajanjaksosta, jonka sain kulkea hänen vierellään rukoillen. Jaan kokemuksia rukoustaisteluista pimeyttä vastaan, saamistani näyistä ja Herran ihmeellisistä johdatuksista. Uskon kirjan olevan lohdutukseksi esimerkiksi kaikille niille, jotka ovat rukoustaisteluissa läheistensä vakavan sairauden tai sielun pelastumisen puolesta, hän toteaa.