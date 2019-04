Kauhajoki

Partiolaiset selvittävät viikonloppuna rikosaaltoa

Kauhajoki

Kauhajoen keskustassa

Tarpojaikäisten päätapahtuma.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

vilahtelee viikonloppuna toistakymmentä 12-14 -vuotiaista lapsista koostuvaa partiolaisryhmää, jotka rastiradalla selvittävät Amazing Escape -rikosmysteeriä. Mysteeritarinan mukaan Kauhajokea ja partiolaislippukunta Kauhajoen Kytöveikkoja on jo pitemmän aikaa piinannut rikosaalto, jota selvitetään 4-5 hengen ryhmissä etsien johtolankoja kahdeksalta eri rastilta. Rikosaaltoa selvittävät ryhmät saavat rasteilta kuva-, kartta- tai verbaalisia vihjeitä, jotka opastavat heitä eteenpäin.Amazing Escape -tapahtuma on Pohjanmaan Partiolaisten yhteinen tapahtuma kaikille tarpojaikäisille eli 12-14-vuotiaille partiolaisille. Pohjanmaan partiopiirin toimialueena ovat Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat. Tapahtuman päävastuussa on Kauhajoen Kytöveikot, jonka riveistä vetäjinä ovatja– Vastaamme tapahtuman koordinoinnista ja meidän lippukunnasta järjestelyistä on vastuussa kuusi tekijää. Tarpojaikäisille tämä on kevään päätapahtuma piirin alueella. Kauhajoelle tämä on iso ponnistus, sillä harvoin saadaan näin isoa tapahtumaa. Saamme tukea ja apua järjestelyihin myös lähialueen seitsemältä muulta lippukunnalta. Osallistujia tapahtumaan on tulossa kuusikymmentä. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet yleensä 50–100 hengen välillä, naiset kertovat.Partiolaiset käyttävät lauantaipäivän mysteerin selvittämiseen ja pääpahiksen löytämiseen.– Rastien paikat on katsottu siten, että ryhmät kiertävät keskustan tärkeillä paikoilla, kuten Sanssinkartanon ja Kotiseututalon alueella.Partioväen tukikohtana ja lähtöpaikkana toimii uimahalli-urheilutalo Virkku, missä lauantai-iltana järjestetään iltaohjelmaakin. Hautalan ja Vaaraston mukaan Virkkuun voi kuka tahansa tulla tutustumaan päivän aikana partiotoimintaan.Partio on matalan kynnyksen harrastus. Elina Vaarasto (24) on ollut partiolainen viisitoista vuotta ja Kaisa Hautalan (22) partioura taas on kestänyt 13 vuotta. Kaksikon mukaan partio on ollut siitä hyvä harrastus, että siinä on ”joutunut omien mukavuusrajojen ulkopuolelle”. Harrastus on monipuolinen ja luonnonläheinen.– Partiotehtävissä on myös saanut vastuuta tapahtumien organisoinnista, oppinut johtamista ja itsensä tuntemisesta. Ennen kaikkea se on antanut lukuisan määrän hyviä ystäviä niin läheltä kuin muualta Suomesta ja maailmaltakin, he sanovat.Hautalan ja Vaaraston mukaan partio on halpa harrastus esimerkiksi urheiluun verrattuna.Kauhajoen Kytöveikkojen siipien suojassa toimii tällä hetkellä viisi partiolaisryhmää.