Maanrakentajilla nyt eniten perusparannustöitä

maitotilaa pitäväon vuosien varrella siirtynyt yhä enemmän maanrakennustöihin. Noin 40 lehmän navetasta ja pelloilta tulee tuloa vielä kaivinkonetöitä enemmän, mutta osa-alueet ovat melko lailla tasoittumassa. Rakennusten perustusten kaivaminen on Kauhajoella ollut viime aikoina melko vähäistä, mutta sitä enemmän on salaojien ja sadevesijärjestelmien uudistustöitä.– Kaivaminen on tarkkaa työtä. Ennen kauhan maahan laittoa on selvitettävä monien johtojen ja kaapeleiden kulkureitit, jottei mikään tärkeä johto mene poikki työn aikana.Hautamäki urakoi kaivinkoneilla yhdessä poikansakanssa. Vaimokeskittyy pitämään kotomarkilla asiat järjestyksessä.– Aamuisin tehdään navettatyöt yhdessä. Iltaisin hän ei aina ehdi mukaan, kertoo Pirjo Hautamäki.Kaivinkoneita on kolme sekä uusin hankinta pienkuormaaja. Sitä tarvitaan varsinkin puutarharakentamisessa. Traktori on tärkeä maa-ainesten kuljettamisessa, sillä KTK:n kanssa tehdään yhteistyötä. Kaivinkoneessa on oltava monenlaisia lisävarusteita, jotta mitä erilaisimmat työt saadaan hoidettua kunnolla.– Autossa on oltava niin paljon työkaluja, ettei tarvitse lähteä hakemaan mitään kesken urakan. Työt on suunniteltava etukäteen niin, että kaikki sujuu katkoksitta.Hautamäet perustavat uusia nurmikoita erilaisiin kohteisiin. Viime syksynä heidän koneensa oli esimerkiksi kirkkoherranviraston ympäristössä. Keväällä aletaan tehdä pelastustietä kirkon viereen.– Aiemmin töitä tehtiin viikonloppuisinkin, mutta nyt keskityn viikonloppuna oman tilan töihin.Alkuvuosi on aina hiljaisempaa aikaa, mutta keväällä kalenteri alkaa täyttyä töistä.– Kaksi miestä riittää, kun töitä ei ole säännöllisesti joka päivä aamusta iltaan. Silloin kun töitä on, niitä tehdään kelloon katsomatta. Sellaisia pieniä, muutaman päivän töitä on yhä enemmän ja tyhjiäkin päiviä on silloin tällöin, kertoo Harri Hautamäki.