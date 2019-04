Kauhajoki

Hiihtojaosto heräsi henkiin aktiivien voimin – nappulahiihdoissa mukana yli sata junnua

Syksyllä 2016 oli vaara, että koko Karhun hiihtojaosto lakkaa olemasta. Jaoston jäsenet olivat väsyneet ja olivat lopettamassa. Muutama lajiin paneutunut otti kuitenkin asian omakseen ja lähti herättelemään toimintaa uuteen eloon. Työ on tuottanut hedelmää, sillä menneen talven nappulahiihdoissa oli keskimäärin sata osallistujaa joka kerta.– Ensimmäinen tavoitteemme oli saada nappulahiihdot jatkumaan, koska niillä on pitkä perinne, kertovat jaoston puheenjohtajaja sihteeriMuut jaoston jäsenet ovatjavastaa viikottaisista treeneistä sekä voitelusta.Nappulahiihdoissa otettiin tänä talvena käyttöön ennakkoilmoittautuminen ja se on helpottanut niin kisajärjestäjien kuin hiihtäjienkin toimintaa. Se on myös tuonut lisää osallistujia.– Ilmoittautumiset tulee olla meillä edellisenä iltana. Näin lähtölistat saadaan tehtyä niin, että ne ovat valmiina, kun hiihtäjät tulevat. Säästytään aiemmalta alkuhässäkältä ja kilpailijat tietävät, mihin aikaan heidän lähtönsä on. Tulokset saadaan nopeasti. Viimeiset hiihtäjät ovat vielä matkalla kotiin, kun tulokset ovat jo valmiina netissä, kertovat miehet.Pienimpien sarjoissa mukanaolo on pääasia, ei niinkään kilpaileminen. Siitä kertoo sekin, että kaikki osallistujat saavat mitalin. Toki tekniikkaakin hiotaan. Maanantaisin on harjoitukset, joissa opastetaan oikeaan hiihtotekniikkaan. Treeneissä käy 20-30 lasta ja nuorta.– Talven aikana on huomannut, miten paljon pienet ovat kehittyneet, Vesa Peura sanoo.– Noin 12-vuotiaaksi pärjää kyllä pelkällä lahjakkuudellakin, mutta siitä eteenpäin tekniikka ratkaisee. Kun tekniikkaa on harjoitellut pienestä asti, on kilpaileminen isompanakin helpompaa, sanoo Ari Niemelä.Vesa Peura kehuu, että junioreissa on nyt paljon lupaavia hiihtäjiä.– Jos kaikki jatkavat, niin muutaman vuoden päästä maakunta on polvillaan.Jotta jatkossakin asiat sujuisivat hyvin, vaatii se jaoston väen lisäksi myös vanhemmilta panostusta.– Vanhemmat ovat olleet aktiivisesti mukana kisoissa. Itse asiassa vanhemmilta tuli viestiä, että heidän lapsensa voisivat osallistua viestikisoihin. Niin sitten alettiin kysellä, saataisiinko joukkue kasaan. Meiltä oli porukkaa Vöyrillä Nalleviestissä ja Vähässäkyrössä pm-viesteissä sekä maakuntaviestin yhteydessä hiihdettävässä nuorisoviestissä. Sotkassa järjestimme Rakettiviestin pari viikkoa sitten.Miehet toteavat, että viestikisoissa joukkueena osallistuminen sekä yhteinen harjoitusleiri hitsaavat nuoria hiihtäjiä yhteen.Piirikunnallisissa kisoissa kävi muutama vuosi sitten vain kourallinen hiihtäjiä. Tänä talvena heitä oli yli 30. Miehet sanovat, että tarkoitus on ensi kaudella järjestää Sotkassakin piirikunnallisia kisoja. Kesän ja syksyn aikanakin treenejä pidetään, vaikka moni harrastaa muitakin liikuntalajeja ja väkeä on vähemmän mukana.Olosuhteet Sotkassa ovat hyvät. Tänä talvena laduille ei tykitetty lunta, vaan ne tehtiin luonnonlumelle. Se oli miesten mukaan puute. Myös rullahiihtorataa kaivataan, jotta kesäharjoittelukin onnistuisi lähellä.– Maastot Sotkassa ovat hyvät ja huoltorakennus on maakunnan paras.Vesa Peura toteaa, että kauhajokiset vahvat ampumahiihtoperinteet huomioiden pitäisi käyttää hyväksi esimerkiksi Vesa Hietalahden kokemusta ja näkemystä.Hiihtoharrastuksen aloittaminen ei ole kallista. Yhdet vapaan ja yhdet perinteisen tyylin sukset riittävät noin 12-vuotiaaksi. Suksia voi ostaa käytettyinä ja silloin ne on helpompi saada kisakuntoon, kun alun isoin pohjatyö voitelussa on tehty.– Junnuille ei kannata ostaa halpoja marketsuksia, sillä niitä ei saa toimimaan kunnolla, sanoo Ari Niemelä.Matalaa kynnystä pidetään muutenkin, sillä jaosto ei peri harrastajilta maksua, vaan maksaa osallistujien kisamaksutkin. Tuloja jaosto saa kisakahviosta. Vuoden 2017 syksyllä jaosto hankki hiihtopukuja, mutta nyt syksyllä on tarkoitus hankkia niitä lisää. Miehet toivovatkin paikallisilta yrityksiltä myönteisyyttä asialle.