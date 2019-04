Kauhajoki

Suupohjassa ja Järviseudulla taloushallintopalveluita tarjoavat seutukunnalliset yritykset yhdistyvät

Suupohja/Järviseutu

Järvinet ja Suupohjan Seutupalvelukeskus

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

toimivat omistajatahojensa palvelujen tarjoajina muun muassa palkanlaskennassa, kirjanpidossa ja ostoreskontrassa Järviseudun ja Suupohjan kunnille ja kuntayhteisöille. Suurin piirtein samalla sapluunalla toimivina yhtiöissä on pohdittu yhdistymistä pitemmän aikaa. Toimintapa olisi uusi yhtiö, jolloin palvelutoimintaa ei jatkettaisi kummankaan mainitun yhtiön toimesta.Fuusiossa halutaan säilyttää liiketoiminta osakaskuntien omistuksessa. Se on myös vastaliike isompien kaupallisten yhtiöiden rynnistykselle, jotka tarjoavat vastaavia palveluita. Samalla turvataan yhtiöiden tuottamat palvelut kunnille jatkossa. Erittäin tärkeää on vuosien mittaan rakentuneen henkilökuntien osaamiskapasiteetin pysyminen kuntien käytössä unohtamatta synergiaetuja ja hallinnollisia kustannussäästöjä.Yhtiöiden johtoryhmät ja hallitukset ovat muutamassa kokouksessa tehneet suuntaviivoja uutta yhtiötä varten. Uutta yhtiötä lähdetään perustamaan in house -statuksen mukaan. Siinä määräysvaltakriteeri täyttyy yleensä sillä, että jokaisella osakkaalla on oma edustaja yhtiön hallituksessa. Jos, ja tässä tapauksessa kun, osakkaita on enemmän, esimerkiksi pienosakkaat valitsevat keskuudestaan edustajat hallitukseen ja he voivat keskenään sopia jatkomallista vaikkapa vuorottamalla hallituspaikkaa.Fuusioituvien yhtiöiden omistajat saavat vastikkeena perustettavan yhtiön (Seutunet Oy) osakkeita sekä sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirtyvät perustettavalle yhtiölle. Uusi yhtiö rekisteröidään kuluvan vuoden lopussa. Vanhojen yhtiöiden työntekijät siirtyvät uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöinä. Tämä kaikki vaatii luonnollisesti osakaskuntien normaalin päätöksentekomenettelyn ja hyväksynnän.Uuden yhtiön hallituksen kokoonpanossa olisi kymmenen jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kahdeksan suurinta osakasta nimeävät kukin hallitukseen yhden jäsenen ja varajäsenen sekä muut osakkaat kaksi jäsentä varajäsenineen.Omistus uudessa yhtiössä jakautuu seuraavasti: Kauhajoen kaupunki (25,57%), Teuvan kunta (13,74%), Alajärven kaupunki, Lappajärven kunta, Soinin kunta ja Vimpelin kunta (kukin 9,84%), Isojoen kunta (4,79%), Karijoen kunta (2,76%), Suupohjan koulutuskuntayhtymä (2,52%), Evijärven kunta, Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Kauhavan kaupunki, Kuortaneen kunta ja kuntayhtymä Kaksineuvoinen (kukin 2,03%), Millespakka Oy (0,23%), Kauhavan Vesi (0,16%), Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Suupohjan peruspalveluliikelaitos ky, Karvian kunta, Suupohjan Kehittämisyhdistys ry ja Isokyrön kunta (kukin 0,13%), Ähtärin kaupunki (0,08%).