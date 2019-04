Kauhajoki

Kevät on kalustemaalarin kiireisintä aikaa

Kauhajoki

Kauhajoella toimiva

Keittiöfirmat ahtaalle.

Pientä keittiöremonttia.

Keväällä kiirettä.

Kalustemaalaus Osmo Oy on perustettu vuonna 1993. Toiminta alkoi ensin Hyypässä, josta yritys muutti parin vuoden päästä nykyisiin tiloihinsa Panulan teollisuusalueelle Puusepäntielle. Yrittäjä Pasi Osmon lisäksi yrityksessä työskentelee hänen vaimonsa Nina sekä serkkunsa Panu Osmo.– Palveluihimme kuuluu kaikenlainen pintakäsittely. Esimerkiksi keittiökaappien ovia maalaamme paljon sekä yrityksille että yksityisille asiakkaille. Toki maalaamme myös tuoleja ja pöytiä, oikeastaan kaikkea, missä maalin saa pysymään, Pasi Osmo kertoo.Yrityksen alkuaikoina Osmo teki maalaushommia pääasiassa huonekalutehtaille ja keittiöfirmoille. Pikkuhiljaa yksityisasiakkaiden määrä alkoi kasvaa.– Kyselyjä alkoi tulla enemmän yksityisiltäkin. Nykyään voi sanoa, että noin puolet asiakkaistamme on yrityksiä ja puolet yksityisiä.Samalla, kun yksityisten asiakkaiden määrä kasvoi, yritysasiakkaiden määrä pieneni. Osmon mukaan siihen vaikutti koko alan kehitys.– Yrityksemme alkuaikoina pieniä keittiöfirmoja oli paljon, joten töitä riitti. Sitten tuli valmistalotehtaat, jotka tekivät diilejä isojen keittiöfirmojen kanssa. Se ajoi pienet, paikalliset keittiöfirmat ahtaalle ja moni joutui lopettamaan. Se näkyi tietenkin myös meille.Viime vuosina yritys on laajentanut palveluitaan myös pienimuotoiseen keittiöremontointiin. Osmon mukaan monet keittiöitään uudistavat asiakkaat toivovat saavansa apua esimerkiksi kaapin ovien irrotukseen ja uudelleen asennukseen maalauksen jälkeen.– Meiltä hoituu kuljetus ja asennus. Kauttamme saa tilattua myös uusia ovia. Keittiösuunnittelua sen sijaan emme tee.Osmo on huomannut, että ihmisillä on halu uudistaa ympäristöään. Toiset tekevät sitä useammin kuin toiset. Yleensä viimeistään parinkymmenen vuoden jälkeen halutaan kalusteisiin uutta väriä.– Vanhoja kirkkaita värejä, kuten vihreää, sinistä ja keltaista halutaan maalata piiloon. Nykyään laitetaan valkoista tai harmaan sävyjä. Trendien vaihtumiset huomaa tällä alalla selvästi. Valkoista on nyt mennyt ainakin viimeiset viisi vuotta, Osmo toteaa.Sen sijaan vielä joku aika sitten todella suosittu korkeakiiltoinen pinta on menettämässä suosiotaan.– Nykyään matta ja puolikiiltävä ovat suositumpia kuin korkeakiiltoinen maali. Ehkä ihmiset ovat huomanneet, että korkeakiiltoisessa näkyy heti kaikki sormenjäljet, Osmo naurahtaa.Kalustemaalaus Osmolla eletään nyt juuri vuoden kiireisintä aikaa. Uudisrakentamisessa sisustamiseen päästään yleensä kevään koittaessa ja koteja remontoidaan kevään ja kesän juhlia varten.– Rakentamisessa se menee yleensä niin, että talojen perustukset tehdään kesällä, syksyllä rakennetaan ylös ja keväällä tuodaan kalusteet sisään. Toisaalta kevään ylioppilasjuhlat ja rippijuhlat saavat monet uudistamaan kotejaan, Osmo toteaa.Viime vuodet töitä on riittänyt kesällekin niin, että kesälomien pitäminen on jäänyt pidennettyihin viikonloppuihin. Ennen oltiin heinäkuussa neljä viikkoa kiinni.– Viime vuosina kevät ja kesä on ollut suhteellisen vilkasta, syksy on sitten selvästi hiljaisempaa aikaa meille. Lähempänä joulua se sitten taas vilkastuu, kun jouluksi laitetaan koteja kuntoon.