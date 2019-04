Kauhajoki

Erja sisustaa Tornion Grand Hotelia

Kauhajoki

Erja Mäki-Filppula

Henkilökohtainen käynti kohteessa.

Yksityiskoteihinkin värejä.

valmistui sisustusalan artesaaniksi vuonna 2015. Alanvaihdos tuli eteen, kun hän lopetti urheiluliikkeen pitämisen.– Naapuri alkoi kannustaa hakemaan Ilmajoelle opiskelemaan.Työssäoppimisjaksonsa hän teki Lennolilla Jalasjärvellä ja veti Lennolin myymälää Kauhajoella. Sen loputtua hän siirtyi Lennolin projektimyyntiin, jossa hän suunnittelee sisustuksia enimmäkseen julkisiin tiloihin.– Tämä on tosi mielenkiintoista. Näkee paljon ihmisiä ja erilaisia yrittäjiä ja saa reissata paljon.Parhaillaan Mäki-Filppula on mukana Torniossa projektissa, jossa entisestä yhteislyseosta tehdään hotellia, jonne tulee 73 hotellihuonetta sekä ravintolamaailma ja esiintymistilat koulun juhlasaliin. Rakennuksen vanhin siipi oli 1900-luvun alussa Venäjän armeijan kasarmina ja myöhemmin saksalaisjoukkojen sotilassairaalana Lapin sodassa.– Sisustuksen suunnittelussa lähdetään rakennuksen hengestä, sanoo Mäki-Filppula.– Usein edetään arkkitehdin tekemän suunnitelman mukaan, mutta yksityisissä hotelleissa sisustusta suunnitellaan yhdessä yrittäjän kanssa.Julkisissa tiloissa, varsinkin hotellihuoneissa, käytetään paloturvallisia tekstiilejä. Valinnanvaraa on väreissä ja kuvioissa.– Julkisissa tiloissa on varaa käyttää vähän räväkämpiäkin kankaita, kun tilat ovat isoja. Muuten suomalaisten maku on aika hillitty.Projektit alkavat yhteydenotolla, joka voi tulla suoraan asiakkaalta tai Lennolin kautta. Mäki-Filppula myös etsii aktiivisesti uusia asiakkaita. Ensimmäisenä hän menee paikan päälle tutustumaan kohteeseen ja mittaa ikkunat, sängyt ja muut, joihin tekstiilejä tarvitaan.– Katson, mitä muuta tarvitaan ja millaisia värejä voisi käyttää. Sen jälkeen lasken tarjouksen ja lähetän sen asiakkaalle. Jos hän hyväksyy sen, alkaa varsinainen työ.Hotellit ovat tällä hetkellä Suunnittelutoimisto emf-designin pääasiallinen työllistäjä.– Jonkin verran teen omiakin projekteja yksityisille.Erja Mäki-Filppula edustaa myös Amelia-keittiöitä ja suunnittelee ja myy keittiökokonaisuuksia.Lämpimät sävyt ovat nyt tulossa. Ne ovat syrjäyttäneet jokin aika sitten vallalla olleen valkoisen. Sisustuslehtien kuvissa asunnot ovat verhottomia, mutta nyt verhot alkavat jälleen olla muodissa. Makuuhuoneista halutaan tällä hetkellä hotellihuonemaisia ja juuri sen takia halutaan käyttää pimennysverhoja ja valoverhoja.– Rakennettaessa tai remontoidessa on muistettava, että sisustusta ei muuteta vuosittain. Ajattomat värit ja tyylit kestävät aikaa ja yksityiskohdilla niihin saa muutosta. Toki kotonakin voi käyttää värejä. Jos on hiukankin epävarma, millaista haluaa, kannattaa ottaa sisustussuunnittelija, Mäki-Filppula sanoo.Suunnittelijan kanssa selvitetään, millaisia toimintoja kotiin halutaan ja miten ne on hyvä toteuttaa. Näin vältytään siltä, että vähän ajan päästä huomataan, että jokin kohta ei toimikaan.