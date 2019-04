Kauhajoki

Yrittäjyys nuorten tulevaisuuden vaihtoehto

Kauhajoki

Kauhajokinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yrittäjähenki on elävä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puutalokymppi Oy jatkoi omillaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huomio nuoriin.

Yrittäjyyden matkasaarnaajat.

Markkinat koko maassa.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

Piharati Oy:n yrittäjäon alkuperäiseltä koulutukseltaan lentokoneasentaja ja tähän ammattiin hän valmistui 1973. Kauhajoelle hän muutti perheineen 1981, jolloin hän aloitti työt Poretan Oy:n talotehtaalla polyuretaaniosaston prosessi- ja laadunvalvojana.Lamavuodet 1990-luvun alussa koettelivat kovin käsin Kauhajokea, joten nelikymppinen mies päätti lähes 20 vuoden työuran jälkeen lähteä opiskelemaan. Suunnaksi hän otti Vaasan teknillisen oppilaitoksen, missä hän aloitti 1991 ja mistä hän valmistui rakennusmestariksi 1994. Lama oli paikkakunnalla syvimmillään, joten töitä ei valmistumisen jälkeen löytynyt. Vaihtoehtoja ei ollut ja hän suuntasi yrittäjän tielle. Mies oli perustamassa kahden muun osakkaan kanssa Talotehdas Ekoidea Oy:tä kotipaikkakunnalleen vuonna 1997.– Meidän suunnittelemia taloja tehtiin kolme vuotta. Taloja tehtiin ja vietiin Saksaan pääalueena, mutta saksalaiset pankit vetivät välistä, kun saksalainen yhteistyökumppani joutui taloudellisiin vaikeuksiin. Sinne jäi 1,5 miljoonan markan saatavat, hän muistelee.Yrittäjähenki ei takaiskusta sammunut, vaan Rouvali perusti yhdessä yhdeksän muun osakkaan kanssa Puutalokymppi Oy:n huhtikuussa 2000. Yritys sijaitsi Strömbergin hallissa Aronkylässä.– Ensimmäinen talvi oli taas todella vaikea, mutta taloja saatiin kaupaksi Suomeen. Sitten saimme vihiä siitä 2002, että ruotsalainen Älvsbyhus etsii toimitiloja Suomesta. Lähestyimme heitä ja Kauhajoen kaupunkia ajatuksella, että voisimme yrityksenä tehdä yhteistyötä ruotsalaisten kanssa, mutta meidät ohitettiin siinä kuviossa.Omakotitalojen ohella yritys ryhtyi 2003 tekemään autotalleja, joista rakennettiin yritykselle toinen vahva tukijalka. Yritys oli 2000-luvun puolivälissä hyvässä myötätuulessa, sillä Suomessa oli tuohon aikaan rakentamisbuumi ja liikevaihto noin kuusi miljoonaa euroa.Yrityksen omistajakunnassa tapahtui muutos, kun Kauhajoki 20000 Oy osti perustajaosakkaiden osakkeita itselleen vuonna 2004. Pentti Rouvali jatkoi kuitenkin yrityksen omistajana ja toimitusjohtajana.– Kauhajoki 20000 Oy myi oman osuutensa yrityksestä Nokson Heikille vuonna 2006. Myös minä luovuin osasta omistustani 2006 ja loppuosasta vuoden 2007 lopulla, minkä jälkeen jäin vielä yrityksen palvelukseen pariksi vuodeksi määräaikaisena viemään tiettyjä projekteja loppuun saakka.Yrittäjähenkinen mies ei jäänyt laakereilleen lepäämään, vaan uusi yritys eli Piharati Oy näki päivänvalon seitsemän vuotta sitten 2012, kun kilpailurajoitteet poistuivat. Piharati suunnittelee ja valmistaa muun muassa autotalleja ja monitoimitalleja sekä piharakennuksia ja varastoja.Yritys on perustamisestaan lähtien kasvanut tasaisesti, sen liikevaihto on tällä hetkellä noin 700 000 euroa ja se työllistää kuusi henkeä. Piharati Oy:n vetovastuussa on tällä hetkellä Pentti Rouvalin poikaMyynti- ja markkinointiosaamista. Pentti Rouvalin mielestä Kauhajoen ja lähialueen tulevaisuuden elinvoiman ja yrittäjyyden kehittäminen vaatii kaupungilta ja elinkeinoelämän toimijoilta aktiivista otetta yritysten ja erityisesti teollisuuden alan yritysten suuntaan.– Etsiessämme toimitiloja ja yhteistyökumppaneita, on ne pitänyt etsiä itse. Kaupungilla ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä tulisi herkällä korvalla selvittää teollisuuden toiveet ja tarpeet, koska niiden kautta syntyy työtä. Olemme toki saaneet SEK:ltä todella hyvää apua ja palvelua.Rakennusmestariksi valmistuttuaan mies kartoitti markkinointitutkimuksella Kauhajoen ja lähikuntien vanhusten ja vammaisten asuntojen remontointitarpeita ja sen, miten siihen tarpeeseen voitaisiin vastata. Ajatuksena oli erillinen saniteettitila vanhojen rakennusten yhteyteen. Se ei kuitenkaan vuonna 1994 saanut paikkakunnan tukea, vaikka ympäristökunnissa oltiin myönteisiä asiaan. Ajatus jäi siis pöytälaatikkoprojektiksi.– Kauhajoella oli silloin ja on nytkin osaavia insinöörejä ja teknikoita, mutta myynti- ja markkinointiosaamisessa oli ja on puutetta. Me tarvitsemme kipeästi myynti- ja markkinointikoulutusta, jotta alueen osaaminen tulee esiin, hän opastaa.Pitkän linjan yrittäjä on huolissaan myös nuorista. Osa nuorista lähtee lukio- ja ammattiopintojen jälkeen jatko-opintoihin kasvukeskuksiin, eivätkä he enää koskaan palaa synnyinseuduilleen. Rouvali harmittelee sitä, että lukiossa lahjakkaita nuoria ohjataan opiskelemaan ”maailma teille avoin” -ajatuksella aloille, joilta valmistumisen jälkeen löydy kotiseudulta töitä. Olisi suotavaa, että heille saisi ajatusta palata perheineen Kauhajoelle ja perustaa yrityksiä.– Yksilön kannalta ajatus on hyvä, kun lahjakkaat nuoret kouluttautuvat, mutta paikkakunnan kannalta ei. Moni nuori ei enää takaisin palaa, vaikka täällä voisi olla hyvät mahdollisuudet yrittämiseen ja turvalliseen kasvuympäristöön.Kauhajoella ja lähiseudulla on nähtävissä työvoimapulan merkkejä ammattiosaajien kohdalla. Rouvalin mielestä toisen asteen ammattikoulutusta tulisi kehittää enemmän mentoroinnin suuntaan. Ennen nuoret opiskelivat ammattikouluissa viitenä päivänä viikossa aikavälillä 7-15, jolloin heille tuli säännöllinen rutiini siihen, mitä myös työelämä vaati eli säännöllinen työaika ja säännöllisyys yleensä.– Nyt säästöjen myötä koulua on usein 3,5 päivää viikossa ja tunteja vähemmän. Osalla nuorista jää tämän vuoksi oppimatta työelämän vaatima säännöllisyys, hän sanoo.Rouvalin mielestä Kauhajoella tulisi niin kouluissa kuin kaupungin virkamiesten ryhtyä järjestelmällisesti edistämään monipuolista yrittäjyyden asiaa. Antaa virikettä nuorille, että vaikka yrittäjyys on vaikeaa, se on mielenkiintoista ja sillä voi saada toimeentulon samoin kuin palkkatyössä vieraalla. Onnistuessaan yrittäjyys palkitsee. Rouvalin mukaan nykyaikana yrittäjyys vaatii hyvän koulutuksen, kuten palkkatyökin.– Kauhajoella opinto-ohjaajat yläkoulusta ja lukiosta lähtien voisivat ohjata ja opastaa nuoria sellaisille ammattialoille, joilla meidän leveysasteella voisi leipänsä tienata. Toki tänne voitaisiin perustaa ammattilukio, jossa opettajat toisivat esille yrittäjyyttä ja sen antamia mahdollisuuksia. Virkamiesten taas tulisi olla yrittäjyyden lähettiläitä, jotka miettivät yritysten tarpeita ja palvelevat niitä tasapuolisesti. Tällainen ajattelu olisi myös vahvaa tulevaisuuden kotiseututyötä, mies toteaa.Yrittäjyys on myös ainoa mahdollisuus saada paikkakunnalle kasvua ja kehitystä. Pieni yritys voi onnistuessaan olla iso. Pieni ja vaatimaton 30-vuotias yrittäjänalku voi olla kymmenen vuoden kuluttua menestyvä yrittäjä ja työllistää kymmeniä ihmisiä.Piharati Oy:n rakennuksia myydään ympäri Suomen Utsjoelta Hankoon sekä Kauhajoelta Joensuuhun. Rouvalin mukaan rakentamisen trendi on suuremmissa kaupungeissa.– Oman paikkakunnan tai Etelä-Pohjanmaan varaan ei voi yrityksen toimintaa laskea, vaan pitää aktiivisesti pyrkiä olemaan mukana muuallakin kotimaassa. Omia tuotteita markkinoidaan verkkosivujen kautta ja kuluttajia palvellaan niin, että he voivat tarpeen vaatiessa räätälöidä haluamansa rakennuksen, hän sanoo.