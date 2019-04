Nuohous vapautui kilpailulle

Kauhajoki

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyi entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Asukas voi kuitenkin valita kenet tahansa nuohoojan haluaa.Nuohousta saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.Nuohous- ja ilmastointitohtorit Oy:stä kertoo, että Etelä-Suomessa, jossa kilpailu on ollut vapaata jo aiemmin, asiakkaiden kiinnostus nuohoojan tilaamiseen on vähentynyt, kun kilpailu on vapautunut.Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä lain mukaan vuosittain, vaikka asunnossa olisi vain puilla lämmitettävä kiuas, jossa poltetaan puuta pari kertaa viikossa. Moni nuohoaa itsekin, mutta silti ammattinuohoojan on käytävä vuosittain.– Vahingon tapahtuessa vakuutusyhtiö voi pidättäytyä vahinkojen korvaamisesta, jos tulipalon katsotaan aiheutuneen esimerkiksi nokipalosta. Minäkin tiedän tällaisia tapauksia vanhoilla nuohouspiireillämme, Luomaluhta sanoo.Vapaa-ajan asunnoissa nuohous on tehtävä vähintään kolmen vuoden välein. Taloyhtiössä vastuu nuohouksesta on joko taloyhtiöllä tai osakkailla – riippuen siitä, onko tulisija ja hormi asennettu talon rakennusvaiheessa vai vasta jälkikäteen.Nuohouksen tavoitteena on ehkäistä nokipaloja, joita Suomessa tapahtuu vuosittain noin 300. Lisäksi nuohouksen avulla pyritään havaitsemaan tulisijoissa ja savuhormeissa olevat vaaraa aiheuttavat vauriot. Tällaisista vaurioista aiheutuneita tulipaloja Suomessa tapahtuu vuosittain alle sata.Monelle tavalliselle kuluttajalle nuohoojan lasku on täyttä hebreaa. Mikä on nuohousyksikkö, jonka mukaan laskun suuruus määräytyy?– Eri tulisijoilla on eri määrä yksiköitä. Yksi yksikkö vastaa minuutin työtä, mutta se sisältää varsinaisen nuohoustyön lisäksi myös siihen liittyvien matkojen ja paperityön osuuden, selvittää Tomi Luomaluhta.Nuohous- ja ilmastointitohtorit on kilpailun vapautumisen myötä laajentamassa toimintaansa. Jo tällä hetkelläkin yritys on maakunnan suurin. He ottavat nuoria oppisopimuskoulutukseen.– Täällä vielä on saatu nuoria nuohoojia, mutta yleisesti alalle on tulossa vähän nuoria, sanoo Luomaluhta.Syitä on monia. Yksi niistä on fyysinen työ. Säällä kuin säällä pitää kiivetä katoille ja torneihin. Luomaluhdan mukaan on valitettavaa, että monilla nuorilla on kehittämistä sosiaalisissa taidoissa. Esimerkiksi työhaastatteluissa ei kohdata toista ihmistä silmiin katsoen. Myös työelämätaidot ovat hukassa; töihin on tultava joka päivä määräaikaan.Bonukseksi Luomaluhta listaa oman yrityksensä työhyvinvoinnin ja mukavan työilmapiirin työkavereineen. Niitä pidetään yllä erilaisilla yhteisillä tyhy-päivillä. Vuoden suuria muutoksia on osallistuttaa työtekijät entistä vahvemmin Tohtorien arkeen, joka näkyy henkilökunnalle toiminnan avoimuutena kauttaaltaan.Tällä hetkellä Nuohous- ja ilmastointitohtoreina toimii kuusi nuohoojaa ja 18 ilmanvaihtoalan ammattilaista. Toimialueena on pääosin alue Kauhavalta Kankaanpäähän, mutta ilmastointilaitteistoja on huollettu ja puhdistettu muun muassa viiden hehtaarin kokoisessa Oulun postinjakelukeskuksessa sekä päiväkodissa ja kylpylässä Maarianhaminassa. Wärtsilä Vaasassa ja Seinäjoella EPS-tori,Torikeskus, Frami ja Eepee-kiinteistöt ovat myös käyttäneet tohtoreiden palveluja. Yritys tekee lisäksi lisäksi ilmastointihuollon ja säädön alihankintaa alan valtakunnallisille yrityksille, omakotiasujia unohtamatta.Yritys pyrkii pääsemään eroon papereista. Niinpä ammattilaisilla on käytössään kännykkäsovellus, jolla voi reaaliaikaisesti seurata ilmanvaihtotöiden edistymistä. Sovellukseen tehdyt raportit toimivat työmaapäiväkirjana ja dokumentteina asiakkaalle päin.