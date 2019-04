Kauhajoki

Ehkäisevä päihdetyö on jokaisen ihmisen asia

Suupohja

Suupohjassa toimii

Monialaista työtä.

Päihdekasvatusta.

Kannabista tarjottu.

ehkäisevän päihdetyön ryhmä. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY) työntekijöistä ryhmästä on vastuussa Kauhajoella päihdehuollon ohjaajana työskentelevätekee samaa työtä Isojoella, Karijoella ja Teuvalla. Laki ehkäisevästä päihdetyöstä tuli voimaan joulukuussa 2015.– Tällä hetkellä toiminta ei täällä aivan myötäile lain pykäliä, sillä jokaisella kunnalla pitäisi olla vastuu oman kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä. Nyt ryhmän toiminnassa ovat keskiössä lapset ja nuoret, mutta yhtä lailla tarjoamme ehkäisevää päihdetyötä aikuisille. Jossain vaiheessa tulee olemaan oma työryhmä erikseen aikuisväestölle ja oma erikseen lapsille ja nuorille, Koski kertoi.Ehkäisevän päihdetyön ryhmän kokoukseen maaliskuussa osallistui Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n aluekoordinaattori– Jos Suupohjaan saadaan lakisääteinen ehkäisevän päihdetyön rakenne, olisi silloin jokaisessa kunnassa asialle nimetty kunnan toimielin. Hallinnointivastuu voisi olla esimerkiksi elinvoima- tai hyvinvointilautakunnalla. Pitäisi olla myös sellainen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, jolla on oikeasti mahdollisuus viedä viestiä kunnassa muillekin kuin oman sektorin työntekijöille.Hietaniemi korosti Suupohjassa tehdyn paljon hyvää työtä.– Oikeat rakenteet antaisivat kuitenkin selkeyttä tekemiseen. Työ on monialaista, että on järjestöjä, yrityksiä ja muita, jotka eivät suoraan miellä olevansa ehkäisevän päihdetyön toimijoita.Ryhmässä asiantuntijajäsenenä mukana oleva Oikeahetki Ky:npainotti, ettei ehkäisevä päihdetyö ole vain jonkun tahon juttu vaan jokaisen ihmisen asia.Tutkimuksen mukaan Kauhajoella ostetaan alkoholia vähemmän kuin koko maassa keskimäärin.– Poliisin tietoon tulleita rattijuopumustapauksia on kuitenkin Kauhajoella selkeästi enemmän kuin koko maassa keskimäärin.EHYT on toteuttanut Suupohjan kouluissa ehkäisevää päihdekasvatusta.– Kauhajoella 2,6 prosenttia 8.–9. luokkaisista on kokenut, että vanhemman tai vanhempien liiallinen alkoholinkäyttö on aiheuttanut heille haittaa. Koko maassa luku on 5,2 prosenttia. Usein nuoret haluavat tietää päihteistä ja keskustella niistä aiemmin kuin vanhemmat ajattelevat. Jo 5.–6. luokkalaisilla on kova tiedontarve, Hietaniemi tiesi.Kauhajoen yhteiskoulun kouluterveydenhoitajasanoi laajoista terveystarkastuksista tehtävän nimettömiä yhteenvetoja, joita käsitellään yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä.– Näin saadaan tietoa esimerkiksi siitä, kuinka yleistä tupakoiminen on nuortemme keskuudessa. Nuuskan käyttö on tänä vuonna lisääntynyt kahdeksasluokkalaisten keskuudessa, Risku mainitsi.Hietaniemi oli tehnyt yhteenvedon, jonka mukaan Kauhajoen seitsemäsluokkalaisista 64 prosenttia ei ollut koskaan tupakoinut tai käyttänyt nuuskaa.– Päivittäin tupakoivia seiskoista oli 12 prosenttia.Teuvalla 8.–9. luokkalaisista 20,8 prosenttia on ilmoittanut, että he juovat itsensä todella humalaan vähintään kerran kuussa.– Koko maassa keskiarvo on 10,2 prosenttia.Riskulla ja Teuvan yhtenäiskoululla kouluterveydenhoitajana työskentelevälläoli molemmilla yleistuntuma, että nuorilla päihteidenkäyttö on vähentynyt, mutta he jotka käyttävät, käyttävät niitä enemmän.Tutkimuksen mukaan teuvalaisista seiskaluokkalaisista noin viidennes on maistanut alkoholia.– On yksittäisiä seiskoja, jotka olivat kokeilleet alkoholia kavereiden kanssa. Muut olivat saaneet maistaa kotona. Vanhemmilla tuntuu olevan perussuomalainen yleisajatus, että ovathan he itsekin juoneet nuorena, Pakkala mietti.Kokoukseen osallistuneet ihmettelivät asiaa.– Jotkut vanhemmat ajattelevat, ettei alkoholi ole niin mielenkiintoista nuorelle, jos he saavat maistaa sitä kotona. Tuo tutkitusti kuitenkin madaltaa kynnystä kokeilla toisen kerran.Tutkimuksen mukaan huumeita oli tarjottu Suupohjan kuudesluokkalaisista 13 prosentille ja Kauhajoen seitsemäsluokkaisista 17 prosentille.– Kauhajoen seiskoista 30 prosenttia kertoi, ettei tiedä kannabiksen haitoista ja 11 prosenttia arveli, ettei se ole terveydelle haitallista. Nuoren kanssa kannattaa etsiä yhdessä neutraalia ja tutkittua tietoa päihteistä, jotta hän ei ajaudu kokeiluihin tietämättä riskeistä, Hietaniemi opasti.