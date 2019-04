Kauhajoki

Karhubasket kakkosena runkosarjassa

Kauhajoki

Karhubasket

Pudotuspelit alkavat.

kohtasi runkosarjan päätöskierroksella Joensuussa Kataja Basketin. Kauhajokisilla ei ottelussa ollut panosta, sillä runkosarjan kakkospaikka oli varmistettu jo hyvissä ajoin. Kokoonpanosta olivat poissaja, joten pelattiin vain kahdeksan pelaajan rosterilla. Katajalla oli ottelussa panosta, sillä voitolla he varmistaisivat runkosarjan nelospaikan ja kotiedun KTP:tä vastaan pelattavaan puolivälieräsarjaan.Kataja piti pelin hallussa loppuun asti ja otti itselleen runkosarjan neljännen paikan 85-65 voitolla.– Päätavoitteena oli, että kenellekään ei tule kolhuja ja pääsemme pudotuspeleihin parhaalla mahdollisella kokoonpanolla,jutteli pelin jälkeen.– Pysyimme pelissä mukana niin kauan, kun pallo liikkui hyökkäyspäässä. Ottelun jälkimmäisellä puoliskolla jäimme hieman jalkoihin puolustuspäässä, ja vastustajan isot pelaajat nostivat pisteitä korin alta, Laakso harmitteli40 ottelun runkosarja on nyt pelattu läpi ja kahdeksan parasta joukkuetta aloittavat taistelun pantteripatsaasta. Viimeisen pudotuspelipaikan päätöskierroksella varmisti BC Nokia, joka kohtaa puolivälierissä runkosarjan voittaneen Salon Vilppaan. Muut otteluparit ovat Karhubasket – Seagulls, Pyrintö – Kouvot ja Kataja – KTP. Välieriin pääsee kolmella voitolla.Karhubasket aloittaa pudotuspelit kotiluolassa tänään, kun kello 18.30 alkavaan otteluun vastustajaksi saapuu Helsinki Seagulls.Puolivälieräsarjan ensimmäinen vierasottelu pelataan Helsingin Kisahallissa maanantaina 22. päivä huhtikuuta. Sinne on lähdössä myös kauhajokisten fanibussi.