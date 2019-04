Kauhajoki

Eduskuntavaalien tasainen tulos yllätti kauhajokiset ehdokkaat

Kauhajoki

Kauhajoelta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteistyöllä jatketaan vaikuttamistyötä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sympatiaa Sipilälle.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erikoiset vaalit.

Kipinä syttyi.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

eduskuntaan ehdolla olleiden neljän ehdokkaan mielestä sunnuntaina pidettyjen vaalien tulos oli yllätys ja kertoi kansan kaipaavan muutosta. SDP voitti vaalit niukalla enemmistöllä, sillä puolue sai Arkadianmäelle 40 paikkaa ja lisäystä edellisiin vaaleihin oli kuusi paikkaa. Toiseksi vaaleissa tuli perussuomalaiset, jotka saivat 39 kansanedustajan paikkaa ja paikkamäärä kasvoi yhdellä. Vaalituloksissa kolmannen paikan nappasi kokoomus, joka sai parlamentin palkeille 38 edustajaa ja paikkamäärä nousi niin ikään yhdellä.Menneen vaalikauden päähallituspuolueena ollut keskusta kärsi vaalitappion menettäen 18 paikkaa ja keskustalaisia kansanedustajia on uudessa eduskunnassa 31 henkeä. Vihreitä on uudessa eduskunnassa 20 (5 henkeä lisää), vasemmistoliittolaisia 16 (+4), RKP:n edustajia 9 ja kristillisdemokraatteja viisi. Ahvenanmaalla on eduskunnassa yksi edustaja. Uutena poliittisena ryhmänä eduskuntaan nousi Liike Nyt yhdellä edustajalla.Kauhajoelta ei eduskuntaan tullut nyt valittua ketään. Kansanedustajan valtakirjansa uusimaan pyrkinyt(kesk.) sai 4 819 ääntä, mutta se ei tällä kertaa riittänyt. Kansanedustajan paikan saavuttaminen olisi vaatinut 647 ääntä enemmän. Keskusta menetti Vaasan vaalipiirissä viidestä edustajapaikastaan yhden. Hautalan mukaan koko Suomi on yllättynyt vaalien tuloksesta.– Päivän aikana on tullut runsaasti puheluja eri puolilta maakuntaa ja kollegoilta, ihmisten parissa on iso hämmennys eduskuntavaalien tuloksesta, hän totesi Kauhajoki-lehdelle maanantaina.Keskusta menetti Vaasan vaalipiirissä yli 17 000 ääntä edellisvaaleihin nähden. Vaaliennusteet kertoivat toki, että puolue olisi menettämässä yhden paikan, mutta puolueen äänimäärän vähenemä oli kuitenkin iso. Hautalan mukaan puolueen äänimäärän lasku ei ollut aistittavissa vaalikampanjan aikana, sillä vaalikeskusteluissa ja -tilaisuuksissa oli hyvin väkeä.– Seinäjoen eteläpuolella Kyrönjoen varressa puolueella oli asukasluvun suhteessa puolueella paljon ehdokkaita. Kauhajoen kannalta totean, että kotipaikkakunnan osalta (kansanedustajuus) ei ole ollut puoluepoliittinen asia, vaan tehtävässä on oltu asioiden hoitaja ja yhteydenpitäjä niin yksityisten ihmisten kuin yhteisöjen ja yritysten osalta, mies sanoi.Kauhajoen ja lähialueen kannalta tärkeitä asioita on jatkossakin hoidettavana muun muassa tie- ja liikenneyhteyksien sekä koulutusratkaisujen kohdalla.– Tokerotien, Isojoki-Päntänetien, Karijoki-Lapväärtti -tien, Myrkyn tien, useiden muiden tieyhteyksien, Suupohjan radan ja toisen asteen koulutuksen tulevaisuuden kehittäminen ja edunvalvonta menee alueen kannalta hankalammaksi. Toki vuosien aikana luodut yhteydet ja yhteistyöverkostot ovat olemassa, joten työtä jatketaan, Hautala totesi.Vaalipäivän jälkeen ihmisiltä mies on saanut kannustusta sen suhteen, että mies olisi tulevaisuudessa käytettävissä politiikan kentillä eduskuntaehdokkaana, kun ei ikäkään vielä paina.– Onhan ehdokkuus mahdollista, mutta sen näkee myöhemmin, kun sitä ei tiedä, ovatko seuraavat eduskuntavaalit normaalissa järjestyksessä vai ennemmin, jos eduskunta ei pysy koko vaalikautta kasassa, Hautala päättää.Perussuomalaistensai vaaleissa 502 ääntä. Yrittäjänä työskentelevä mies toteaa olevansa tulokseen tyytyväinen panostukset huomioonottaen. Kansanedustajaehdokkuus oli myönteinen kokemus.– Ehkä hiljaa toivoin enemmän ääniä, mutta olen tyytyväinen. Politiikan parissa jatkan kaupunginvaltuutettuna. Vaali-iltana oli taustaryhmän kanssa puhetta neljän vuoden päähän ulottuvista asioista ja voisin ajatella olevani silloin ehdolla. Perussuomalaisten valtakunnalliseen tulokseen olen tyytyväinen, ihmisillä oli selvästi muutoshalua, hän linjasi.Leppäseltä löytyi ymmärrystä myös vaaleissa kovan tappion kärsineen keskustan suuntaan.– Keskustan rooli on usein ollut sellainen, että se tulee perkaamaan muiden sotkut ja kärsii siitä sitten vaaleissa. Puolueen historia näyttää siltä. (Keskustan puheenjohtaja ja pääministeri) Juha Sipilä ei mielestäni hirveästi munannut vaikeassa tilanteessa. En ole täysin ollut Sipilän politiikkaa vastaan, vaan on hän hyviä ja kannatettaviakin asioita tehnyt.Yrittäjämies pohtii, miten maan orastavan talousnousun käy SDP:n vaalivoiton jälkeen.– Rahaa kun ei voi jakaa, kun sitä ei ole.Kokoomuksensai 398 ääntä. Liikunnan ja terveystiedon lehtorina työskennellyt nainen on iloinen siitä, että ehdokasurakka on ohi. Maunula-Craycroft oli vaalikampanjan ajan samaan aikaan töissä ja muu vapaa-aika meni kampanjatöissä.– Jos jatkossa olen ehdokkaana (eduskuntaan), en ole samaan aikaan töissä, oli käydä homma raskaaksi. Nyt on aika hengähtää, hän sanoi.Maunula-Craycroftin mukaan vaalit olivat erikoiset. Tuloksen perusteella ihmiset halusivat muutosta, mikä voi hänen mielestään olla hyvä asia.– Mutta vähän pelottaa, että kun Suomi on nyt tiukassa taloudellisessa tilanteessa, miten tästä jatketaan eteenpäin? Tiukan taloudenpidon tulisi kyllä jatkua, mutta kyllä kansa tietää, hän kommentoi.Kansalaispuolueen riveistä eduskuntaan pyrkinyt yrittäjäsai yhteensä 155 ääntä. Mies sanoo ehdokasruljanssin jälkeen tuntevansa helpotusta, sillä ”nyt saan keskittyä siihen, missä olen hyvä eli työntekoon.” Vaaleissa hänet yllätti oman puolueen vähäinen kannatus.– Kansalaispuolueella oli perussuomalaisten kanssa paljolti samanlainen agenda. Puolue oli nyt myös ensi kertaa mukana missään vaaleissa, hän pohti kannatuskadon syitä.Yli-Juoni toteaa kampanjoinnin kuitenkin sytyttäneen kipinän jatkaa vaikuttamistyötä.– Totta kai jatkan politiikassa ja kuntavaaleissa ollaan ehdolla, mies lupaa.