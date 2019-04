Kauhajoki

Pääsiäisenä syödään suklaamunia ja pukeudutaan noidiksi

Kauhajoki

Samalla he

Pääsiäisjuttuja.

Pupu kuuluu pääsiäiseen.

Suklaamunat ovat parasta.

ehtivät keskustella toimittajan kanssa pääsiäisestä ja pääsiäisen vietosta. Lapset tiesivät, että pääsiäinen on mukava juhla, joka kuuluu kevääseen. Pääsiäiseen kuuluu ainakin virpominen, suklaamunat ja pääsiäiskokko. Syyt pääsiäisen viettämiseen olivat eskareille kuitenkin hieman epäselviä.– Ehkä pääsiäistä vietetään siksi, ettei sen tilalle keksitä mitään muuta, arvelee(6).(7) tiesi pääsiäisen viettoon olevan painavat syyt.– Jeesus on noussut silloin, hän totesi.Parhaiten pääsiäiseen liittyvistä perinteistä lasten mieliin oli jäänyt trullittelu ja virpominen. Se oli kaikille eskareille tuttua puuhaa ja suurin osa heistä suunnittelikin virpomisreissua myös tulevalle viikonlopulle. Virpomiskierroksella aiottiin käydä kaikkien tuttujen luona, naapurissa ja vähän kauempanakin. Ennen pääsiäisen alkua pitää kuitenkin vielä ehtiä tehdä pääsiäisjuttuja, kuten pääsiäissiivoja, laittaa pääsiäiskoristeita ja kylvää rairuohoa.– Ja sitten pitää koristella niitä virvon varvon -keppejä,(6) muistaa.(7) tarkentaa virvon varvon -keppien olevan pajunkissoja. Niitä täytyy koristella, että ne olisivat hienompia.Entä miksi rairuohoa kylvetään?– Rairuohoa laitetaan siksi, että vuohet söisivät sitä, arvelee(6).Trullittelemaan lähtiessä on hyvä muistaa tietyt säännöt. Lasten mukaan kaikkein tärkeintä on muistaa ottaa mukaan kori, johon palkkioksi saadut herkut laitetaan. Joku asukin on hyvä olla.– Hulk-asua tai semmosta ei oikein voi laittaa, kun ne ei oikein kuulu pääsiäiseen,(6) kuitenkin tarkentaa, ettei toimittaja ymmärtäisi väärin.A-haa, mikä siis on pääsiäiseen sopiva rooliasu?– Noita ja velho ja muut taikaan liittyvät asut. Asussa voi olla joku keppikin. Se voi olla taikasauva,(6) neuvoo.(6) mukaan pääsiäiseen soveltuvia hahmoja ovat myös tipu ja pupu.– Ja voi olla leppäkerttu ja kummituskin, hän vakuuttaa.Virpomisesta lapset odottavat saavansa palkkioksi herkkuja ja rahaa. Erityisesti he toivovat suklaamunia.– Mä tykkään ainakin niistä munista, mistä löytyy sisältä joku yllätys, Iisa kertoo.Suklaamunat ovatkin pääsiäisessä parasta. Siitä asiasta eskareiden kesken vallitsee täydellinen yhteisymmärrys. Rasmus kertoo saaneensa kerran suklaamunan, joka oli valtavan suuri, lähes hänen oman päänsä kokoinen.– Isot munat pitää syödä pala kerrallaan, koska niitä ei muuten jaksa syödä, Iisa huomauttaa.Seuraavaksi syntyykin keskustelu siitä, kuinka paljon herkkuja pääsiäisenä oikeastaan voi syödä. Sara vakuuttaa jaksavansa syödä ainakin 60 suklaamunaa.– Mä voin syödä vaikka kuinka paljon herkkuja, koska mä oon herkkupeppu, Jimi virnistää.