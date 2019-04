Kauhajoki

Sotka on merkittävä paikka Kauhajoen ja lähialueen asukkaille

Kauhajoki

Ennen meillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokoontumispaikka.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kasvukynnyksellä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

tapasi olla niin, että rinne avattiin tapaninpäivänä. Näillä leveysasteilla vuodenvaihteen pari viikkoa ovat melkeinpä parempi sesonki kuin hiihtoloma-aika, sillä jouluna kutakuinkin kaikilla on loma, eikä kovin monet lähde silloin mihinkään kauemmas reissuun. Se on aika iso lovi tulokseen, jos rinnettä ei saada vielä joulun väliviikolle auki, mutta viime vuosina se ei ole ollut mahdollista, kun yhtenäisiä pakkasjaksoja ei ole ollut, Huhtanen kertoo.Yhdistys on panostanut lumitykkeihin niin, että heti, kun sääolosuhteet ovat sopivat, lunta saadaan tehtyä nopeasti ja tehokkaasti.– Meillä on neljä tykkiä, joista viimeisin hankittiin viime keväänä. Varastoallas tehtiin parkkipaikan viereen pari vuotta sitten, minne pumpataan kaikki valumavedet. Sieltä saamme noin yhden kolmasosan lumetukseen tarvittavasta vedestä ilmaiseksi.Menneellä kaudella Sotkassa lasketteli noin 20 000 kävijää. Huhtasen mukaan ihmisiä käy todella laajalta alueelta Etelä-Pohjanmaalta ja Satakunnasta.– Meillä käy esimerkiksi paljon kouluryhmiä muiltakin paikkakunnilta. Koulujen väki pitää rinneprofiilistamme, sillä se sopii hyvin lapsille ja nuorille. Kauhajoelta Pukkilan koulu on meille vakioasiakas. He ovat aktiivisesti varaamassa vuoroja oman kylän rinteeseen.Huhtanen näkee Sotkan tärkeänä harrastuspaikkana kauhajokelaisille ja koko alueen asukkaille. Myös omalle kylälle sillä on vuosien saatossa ollut suuri merkitys. Itse asiassa Sotka on ollut Pukkilankylän asukkaiden kokoontumispaikka jo kauan ennen kuin sinne on raivattu laskettelurinnettä.– Joskus 60-luvulla Sotkaan tavattiin kokoontua juhannustansseihin. Nykyisen Sotkanpirtin kohdalla oli iso, laakea kallio, jossa sitten tanssittiin. Kylänmiehet ottivat haitarit mukaan, Huhtanen kertoo.Huhtasen mukaan Sotkanrinteillä ollaan nyt jonkinlaisella kasvukynnyksellä. Toiminnan laajentamista tulevaisuudessa on pohdittu paljon. Ilmoille on heitetty ideoita muun muassa mäkiautoista, kuntoportaista, elämyspoluista ja alamäkipyöräilyreiteistä.– Toistaiseksi olemme olleet ainoastaan laskettelupalveluja tuottava yhdistys. Nyt on paikka miettiä, jäädäänkö tähän vai lähdetäänkö hakemaan jotain muuta.Toisaalta vapaaehtoistyöntekijöiden voimin pyörivän yhdistyksen resurssit ovat rajalliset. Rinteen pyörittämisestä vastaavassa asiakaspalveluryhmässä toimii noin 30 henkilöä ja lumetuksesta ja kunnossapidosta vastaavassa teknisessä ryhmässä on 15–18 henkeä. Lisäksi omana yhdistyksenä toimivassa hiihtokoulussa on ohjaajia noin 15.– Olemme vapaaehtoisvoimin pyörivä yhdistys ja kaikki jäsenemme käyvät muualla töissä. Meidän on mietittävä tarkkaan, mihin resurssimme riittävät, pystymmekö tarjoamaan jotain kesäaikaista toimintaa. Yksi mahdollisuus on panostaa rinteen suorituspaikkoihin tai miettiä jonkinlaista kilpailutoimintaa, Huhtanen pohtii.Sotkanpirtin toiminnasta vastaa nykyään Kauhajoen 4H-yhdistys, jonka kanssa tehty yhteistyö on toiminut hyvin.– 4H-yhdistys pyörittää pirttiä nyt kolmatta kautta. Heidän mukaantulonsa myötä Sotkanpirtin kysyntä erilaisten juhlien ja tilaisuuksien pitopaikkana on taas selvästi kasvanut, Huhtanen toteaa tyytyväisenä.