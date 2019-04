Kauhajoki

SPR aloittaa Kauhajoella ystävätoimintaa

Kauhajoki

Yksinäisyys on

Ystävävälittäjät.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapaaehtoisen ehdoilla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miehistä kysyntää.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

nykymaailmassa hyvin yleinen ongelma. Yksinäisyyttä voi kokea kuka tahansa, ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai sosiaaliseen statukseen katsomatta. Yksinäisyys voi myös johtua monista eri syistä. Muutto uudelle paikkakunnalle, ero, puolison kuolema tai muuten muuttuva elämäntilanne voi synnyttää tunteen, että jää yksin. Usein auttaa se, että löytyy yksikin ihminen, jolle voi puhua, ja jonka kanssa jakaa asioita. Se ihminen voi löytyä esimerkiksi ystävätoiminnan kautta.Suomen Punaisen Ristin Kauhajoen osasto on aloittamassa ystävätoimintaa Kauhajoella. Ensimmäinen ystävätoiminnan peruskurssi järjestettiin toissa viikolla.– Kaikki vapaaehtoisemme koulutetaan. Tämä on ikään kuin sisäänheittokurssi kaikille vapaaehtoisille. Toki mahdollisuus on kouluttautua myös lisää, mutta tämän kurssin jälkeen voi jo aloittaa vapaaehtoisena ystävänä, kertoo SPR:n ystäväkouluttajaSPR:n Kauhajoen osaston puheenjohtajaja ystävävälittäjäkertovat, että ystävätoiminnan aloittamista varten on jo koulutettu neljä ystävävälittäjää, joiden tehtävänä on etsiä sopivat ystävät ystäviä kaipaaville. Sepposen lisäksi ystävävälittäjinä toimivat Terttu Mänty-Sorvari, Riitta-Liisa Suikki ja Annukka Latomäki.– Yksinäisyyttä potevat voivat olla meihin yhteydessä. Me haastattelemme heidät ja pyrimme sitten löytämään heille sopivat ystävät, Sepponen lupaa.Kun ystäväparit löytyvät, voivat he sopia tapaamisia vapaasti. Tapaamiset muotoutuvat aina yksilöiden omien toiveiden mukaisiksi. Toiset istuvat kahvikupin ääressä ja juttelevat, toiset käyvät kävelyillä tai aloittavat yhdessä jonkun harrastuksen. Niemistön mukaan tärkeintä on olla läsnä.– Ydinasia on se, että ystävän ei tarvitse olla ammattilainen, vaan hän on hyvä sellaisena kuin on. Tärkeintä on se, että on läsnä ja kuuntelee.Niemistö korostaa, että ystävätoiminnassa edetään aina vapaaehtoisen ehdoilla. Tiettyä kaavaa tai rutiinia ystävätoiminnalle ei ole, eikä järjestö esitä vaatimuksia sen suhteen, kuinka usein tapaamisia tulisi järjestää.– Kahdenvälisessä ystävätoiminnassa mennään aina ystäväparin omien sopimusten mukaan. Sanon yleensä vapaaehtoiselle sellaisen neuvon, että lupaa mieluummin liian vähän kuin liian paljon. On tärkeää mennä omien rajojen mukaan, sillä kyseessä on vapaaehtoisille harrastus. Jos se käy liian raskaaksi, se ei palvele ketään, kouluttaja toteaa.Sepposen ja Laineen mukaan kaikenlaiset ihmiset ovat tervetulleita vapaaehtoisiksi ystäviksi. Niemistö toteaa, että perinteisesti naiset ovat olleet ystävätoiminnassa aktiivisempia.– Enemmistö on edelleen naisia, mutta on kivaa huomata, että miehiäkin on ruvennut löytymään. Miehistä erityisesti on kysyntää, hän kertoo.Motiiveja vapaaehtoiseksi ystäväksi lähtemiselle on yhtä monia kuin on ystäviäkin. Moni kaipaa itsekin ystävää ja lähtee vapaaehtoiseksi ystävän löytääkseen.– Ystävätoiminnan kautta on syntynyt paljon todella pitkäaikaisia ystävyyssuhteita, Niemistö iloitsee.Ystävätoiminnan peruskurssille osallistunut kurikkalainenvahvistaa Niemistön sanat todeksi. Hän on tutustunut ystävätoimintaan jo kymmenen vuotta sitten seurakunnan kautta.– Itselläni on ollut ikääntynyt ystävä jo kymmenen vuotta. Tapaamme toisiamme pari kertaa kuukaudessa kahvittelun ja keskustelun merkeissä. Hänestä on tullut minulle kuin oma mummo, Yli-Havunen kertoo.Yksinäisyyttä kokevat ja ystävää kaipaavat voivat ottaa yhteyttä numeroon: 050 521 1227