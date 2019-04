Kauhajoki

Valokuituhanke etenee Pukkilassa ja Koskenkylässä

Kauhajoki

Pukkilan koululla

Tilaajia noin 20.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

oli helmikuussa infotilaisuus, jossa kerrottiin valokuituverkosta ja valokuituyhteyksien tuomista eduista. Valokuituverkkoon liittyneet voivat tilata nettiyhteyden, jonka maksiminopeus on 100 megabittiä.– Infotilaisuuteen saapui noin 15-20 ihmistä. Jos itse arvioin, kannattaa valokuituyhteys hankkia. Projektirahoituksen ansiosta se on nyt suhteellisen edullinen. Kun valokuitua vedetään, tulee jokaiseen yhteyden tilanneeseen taloon jakokaapilta oma kuitu. Sitä ei voi haaroittaa keskeltä kaapelia, lisäsiHän on noin 30 vuotta sitten perustetun Pukkilan Kyläyhdistys ry:n perustajajäsen sekä ensimmäinen ja nykyinen puheenjohtaja. Sepponen tiesi valokuituyhteyden olevan varmatoimisen valinnan.– Vaikka on langattomia nettiratkaisuja, vaihtelevat niissä yhteysnopeudet. Verkoissa liikkuvat datamäärät lisääntyvät koko ajan. Valokuidulla nopeus on vakio. Se ei ole riippuvainen siitä, miten paljon naapurit ja muut käyttävät verkkoa. Valokuidun kautta televisiokanavat saa teräväpiirtona. Kuituyhteys nostaa myös kiinteistön arvoa, Sepponen taustoitti valokuidun hyviä puolia.Valokuituhankkeen toteuttaa Pukkilassa ja Koskenkylässä Sunet – Suupohjan Seutuverkko Oy. Sunet on Kauhajoen, Isojoen, Karijoen, Teuvan, Kurikan, Karvian ja Siikaisten omistama yritys. Tällä hetkellä sitoutuneita valokuituyhteyden tilaajia on Pukkilassa ja Koskenkylässä noin 20.– Kun liittymiä on kilometriä kohden vähintään kolme, on hinta 1250 euroa. Ilman hankerahaa hinta olisi kalliimpi. Muutamia osuuksia on tippunut pois siksi, ettei niiden varrelta ollut liittymän ottajia tarpeeksi. Kiinnostuneet voivat vielä olla meihin yhteydessä, vinkkasi Sunetin toimitusjohtajaMonissa kaupungeissa kuituliittymä maksaa noin 2000 euroa.– Kun kaapeli on vedetty omalle kiinteistölle, on mahdollista saada esimerkiksi sadan megabitin yhteys 37 euron kuukausihinnalla.Pukkilan ja Koskenkylän alueella tehdään sähköverkon rakentamista kesän alussa.– Siitä neuvotellaan nyt, että samalla päästäisiin tekemään valokuitukaapeleita, kun uusitaan sähköverkkoa. Jos kaikki menee loistavasti, niin rakentamishommiin päästään kesäkuun alussa, Samppala kertoi.Sunet on tehnyt Kauhajoella kartoituksia myös muutamilla muilla alueilla.– Luotettavan ja hyvän nettiyhteyden merkitys kasvaa esimerkiksi kiinteistön valvonnassa. Etänä voi vaikka matkalta tarkkailla, mitä omalla kiinteistöllä tapahtuu.