Kauhajoki

Valtakunnallisestikin tunnetulle Laidun Herefordille oma lihanleikkaamo Kainastolle

Kauhajoki/Teuva

Runsaat seitsemän

Ostoautomaatteja.

Pakasteautomaatti.

Uudenlaisia konsteja.

vuotta toiminut Laidun Hereford perustaa lihanleikkaamon ja jalostamon Kainastolle, Kauhajoen ja Teuvan rajalle Koiviston Korpputehtaan laajennusosaan. Tilaa tulee parisataa neliötä.– Olemme miettineet, miten toimintaa voisi kehittää. Jos haluamme uusia tuotteita, ne on paras tehdä itse. Ja Kauhajoki on maan paras paikka perustaa leikkaamo, sanoo yrittäjäEläimet teurastetaan Pietarsaaren lähellä Kolpissa olevassa teurastamossa. Sieltä ne kuljetetaan ruhoautolla leikkaamoon. Leikkaamossa voidaan leikata 400 nautaa vuodessa. Hereford-sonnissa on lihaa noin 400 kiloa. Myös lampaiden ja sikojen leikkaaminen on siellä mahdollista. Lupaprosessi on Harjun mukaan ollut pitkä ja hankala, vaikka leikkaamoja on täällä päin harvassa.– Suoramyynti on lisääntynyt viime aikoina ja Pirjon Pakarin kanssa olemme miettineet yhteistä myymälää, Harju kertoo.Tuottajilla ei ole aikaa myymälän hoitamiseen ja ihmisiä pitäisi olla paljon, jotta myymälä kannattaisi. Niinpä Laidun Herefordilla on Seinäjoella kaksi automaattia, joista voi ostaa lihatuotteita sekä muidenkin pientuottajien tuotteita.Niissä on myynnissä säilykkeitä ja tuoretuotteita sekä mehuja, hilloja ja porosipsejä. Kauhajoelle Isojoen Konehallille on asennettu yksi automaatti ennen joulua. Siellä on myynnissä lähinnä säilykkeitä. Lisäksi tuotteita on myynnissä Kauhajoella Kirppis Kultapensaassa. Seinäjoen automaatit ovat etäseurattavia eli Harjulle tulee hälytys kännykkään, jos esimerkiksi automaatin lämpötila nousee.Harju sanoo, että tällä tekniikalla olevia automaatteja ei ole muilla Suomessa. Jokainen automaatti katsotaan omaksi erilliseksi elintarvikehuoneistoksi.– Se on varmasti hygieninen, sillä asiakas ei pääse missään vaiheessa käsiksi tuotteisiin ennen kuin ne tulevat koneesta ulos. Lämpötila pysyy vakaana, kun se avataan vain täytettäessä.Automaatti vie tilaa vain neliön verran, eli vuokrakustannukset eivät nouse isoiksi. Harju on alkuajan myyntiin tyytyväinen.– Kolmen kuukauden aikana on mennyt noin 600 tuotetta. Odotukset eivät ole olleet kovin korkealla, koska tämä on uutta Suomessa. Ostaminen on helppoa; ei tarvitse jonottaa kassalla, jos on tarkoitus ostaa vain jokin määrätty tuote. Tulossa on lisäksi prepaid-kortti, jonka voi ostaa verkkokaupasta tai automaatista. Siihen pystyy lataamaan lisää rahaa entisten loputtua.Uusin hankinta on pakastinautomaatti, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Siitä voidaan myydä pakastettuja tuotteita ja vaikkapa jäätelöä. Sijoituspaikkaa ei ole vielä päätetty.– Vaasa kyllä kiinnostaisi.Pakasteautomaatin hankkimisessakin oli kommervenkkinsä. Harju soitti Italiaan laitteen valmistajalle ja kysyi, jos voisi alkaa tuoda automaatteja maahan.– Kun siellä kuultiin, että olen Suomesta ja meitä on täällä viisi miljoonaa, minulle vastattiin, että meitä ei niin pienet markkinat kiinnosta.Harjulle annettiin tehtäväksi suomentaa laitteen tietokoneohjelma. Hän teki sitä muiden töiden ohella kolme viikkoa ja meni paikan päälle Italiaan.– Sitten ne uskoivat, että olen tosissani.Nyt hänellä on automaattien maahantuontisopimus.Jussi Harju sanoo, että turha on keksiä pyörää uudelleen, vaan on tehtävä asioita toisin.– On turha kilpailla toisten kanssa, vaan on keksittävä uusia, erilaisia markkinointikeinoja. Meillä ei ole varaa mainontaan, vaan käytämme paljon sosiaalista mediaa.Muutama vuosi sitten Laidun Hereford sai huomautuksen Mainonnan eettiseltä neuvostolta mainoksessaan, jossa sanottiin heillä olevan parempaa lihaa kuin Tinderissä. Neuvoston mukaan sana liha viittasi naiseen. Mainokset olivat Helsingissä busseissa.Jutusta nousseen kohun ansiosta yritys sai moninkertaisen mainosarvon alkuperäiseen ostohintaan verrattuna. Muutkin mainokset ovat liikkuneet vähän kaksimielisyyden rajamailla, vaikka Harju nauraakin, että tässä pelataan mielikuvilla.– On lukijan omasta mielikuvituksesta kiinni, miten hän mainoksen mieltää.Tuotekehittelyä tehdään yhdessä tunnettujen kokkien,jakanssa.– Ihmiset haluavat muutakin kuin raakalihaa. He haluavat saada nopeammin valmista ruokaa.Harju mainitsee esimerkkinä omenamehussa haudutetun pulled beef eli revityn naudanlihan, joka hänen mukaansa on taivaallisen hyvää.