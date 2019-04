Kauhajoki

Lähileipomon hiilijalanjälki on pieni

Kauhajoki

Pirjon Pakarin

Menekki kasvanut.

Työt tapahtuvat.

gluteeniton leipomo Kainastolla entisen korpputehtaan tiloissa saa lisää tilaa. 1 500 neliön laajennus järkeistää leipomon toiminnot.– Nyt jauhot ovat toisessa päässä hallia ja taikinan teko toisessa. Yhden leipurin aika on mennyt edestakaisin kulkiessa, toimitusjohtajakertoo.Uudet tilajärjestelyt selkiyttävät ja tehostavat tuotantoa. Ne myös pienentävät leipomon hiilijalanjälkeä. Uunien ympärille tulee vesivaippa, jota uunien savukaasut lämmittävät. Lämmin vesi käytetään laitteiden pesuun sekä lattialämmitykseen. Tällä hetkellä uunit lämpiävät öljyllä. Aurinkopaneeleistakin on jo saatu tarjouksia. Toimistoissa ja kahviossa lämmitys hoituu ilmalämpöpumpuilla.Siirtyminen täysin gluteenittomaan leipomiseen on kannattanut. Leipomossa on nykyään kolmisenkymmentä työntekijää. Hannu Malmivaara sanoo, että gluteenittomien tuotteiden suosio on kasvanut. Niiden tekijöitä ei Suomessa ole kovin monta. Pirjon Pakari aikoo lanseerata gluteenittoman näkkileivän syksyn Ruokamessuilla.– Tähtäämme näkkileivällä vientiin, sanoo Malmivaara.Tällä hetkellä Kainastolla leivotaan naposteltavia hapannappeja, sämpylöitä ja jälkiuunipaloja sekä pikkuleipiä.Keliaakikot voivat käyttää tuotteita, joissa on käytetty puhdaskauraa. Sitä käytetään Kainastonkin leipomossa. Puhdaskaura viljellään tiloilla, joilla ei kasvateta muita viljalajeja. Helsingin Myllyn Vaasan tehtaalla on oma osasto puhdaskauralle. Sitkon saamiseksi käytetään psylliumia ja pellavansiementä.– Euroopassa gluteenittomaan leivontaan käytetään riisiä ja maissia. Tattari tunnetaan lähinnä Venäjällä, Suomessa ja Puolassa, tietää Malmivaara.Hän sanoo, että Pirjon Pakarin kaura- ja tattaripohjaisissa tuotteissa on enemmän ravinteita kuin riisi- tai maissipohjaisissa.Pirjo Pakarilla on Kainaston lisäksi leipomot Honkajoella, Nurmijärvellä, Ylivieskassa ja Ylöjärvellä. Leipomoista on helppo jakaa tuotteet lähialueen kauppoihin vastaleivottuina. Malmivaara osti viime vuonna Närpiön Leipä Oy:nkin, mutta markkinat ruotsinkieliselle rannikolle eivät vielä ole avautuneet.Useamman vuoden kestänyt remontointi, leipomon puhdistus ja laajentaminen ovat vaatineet monen alan ammattilaisten työpanosta. Hannu Malmivaara kehuu sitä, miten hyvin ja nopeasti asiat hoituvat kauhajokisten ja naapurikuntien yritysten avulla. Hän kertoo, miten erään laitteen rikkoutuneen rattaan tilalle olisi Italiasta jouduttu odottamaan uutta ratasta pari viikkoa.Tehtaan yleisasiantuntijaoli soittanut tutulle yrittäjälle Norinkylään ja seuraavana päivänä oli uusi ratas valmis. Rakennusalan yrittäjäja sähköurakoitsijaovat tuttuja miehiä tehtaan tontilla.