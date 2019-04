Kauhajoki

Seitsemänvuotiaasta Callesta on tullut menestyvä ravuri

Teuva

Kauhajoelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Menestys antoi odottaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarkkaa treeniä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

ja Teuvalle ravimainetta tuonut seitsemänvuotias ruuna Excalibur It on Horonkylässä lumisella vainiolla. Hevosen valmentaja ja osaomistajataluttaa sen talliin ja laittaa lämmittävän loimen selkään. Toinen omistaja,, seuraa hevosta tarkasti. Veljesten lisäksi parina viime vuonna hyvin menestyneen hevosen omistajia ovat kauhajokisetja– Pojat tiesivät, että olemme harrastaneet hevosia jo vuosikymmeniä ja kyselivät, voitaisiinko perustaa kimppa, kertoo Kyösti Mäntymäki.Porukalla on ollut yhteishevosia aiemminkin, mutta nyt on saatu tuloksiakin.Excalibur It ei heti raviuransa alussa ollut voittaja-ainesta.– Menestys vaihteli, mutta uskomme siihen oli luja, veljekset kertovat.Viime vuonna sitten alkoi tapahtua. Ravaamistaan 23 lähdöstä ruuna otti kahdeksan voittoa, kuusi kakkos- ja kaksi kolmossijaa. Tänä vuonna sen on startannut kuusi kertaa ja voittanut lähdöistä neljä. Kahdesti se on ollut pronssilla.– Puolessa starteissaan se on ollut kolmen parhaan joukossa, sanoo Kyösti Mäntymäki.Calle, kuten veljekset hevosta kutsuvat, elättää jo tallin muutkin hevoset, sillä se on ravannut tähän mennessä noin 83 000 euroa. Sillä on vielä pitkälti uraa jäljellä, sillä se voi kilpailla 12-vuotiaaksi asti.Kyösti Mäntymäki nauraa, että hevonen tietää itsekin olevansa hyvä.– Siitä on tullut diiva.Callea on alettu harjoittaa puolitoistavuotiaasta. Ensimmäisiin harjoituksiin tarvitaan Mäntymäen mukaan kolme ihmistä, että nuori hevonen saadaan talttumaan kärryjen eteen. Nykyään treenejä on kaksi-kolme kertaa viikossa.– Aiemmin hevosia treenattiin liikaa, mikä sitten usein pilasi niiden mahdollisuudet, kertoo Antti Mäntymäki.Ennen ensimmäistä kisastarttia hevosen tulee ajaa koelähtö hyväksytysti. Hevosen tulee olla rekisteröity Hippoksen rekisteriin, ennen kuin se voi kilpailla. Mäntymäen veljekset sanovat, että hevosilla on kova kilpailuvietti eivätkä ne kiinnitä kilpakumppaneihin suuremmin huomiota tavoitellessaan voittoa.– Kurakelit ovat pahimpia. Sen sijaan talvella Calle on hyvä, sanoo Antti Mäntymäki.Spoonriver Stable omistaa Callen lisäksi myös kolme muuta Mäntymäen tallissa olevaa hevosta. Callen emä ja sen yksi- ja kaksivuotiaat sisarukset ovat niinikään kimppaomistuksessa. Nuorten hevosten raviura on vasta aluillaan.