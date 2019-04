Kauhajoki

Oletko varautunut pitkään sähkökatkoon tai muuhun häiriötilanteeseen?

Kauhajoki

Päivän aikana

Hätävaraa.

Miten menettelet?

osallistujat saivat tietoa pelastuslaitoksen, seurakunnan ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun edustajilta. Päivän päätteeksi mietittiin tositapahtumiin perustuvien esimerkkien pohjalta, miten missäkin tapauksessa pitäisi toimia avun saamiseksi ja tilanteen saattamiseksi normaaliksi.PalopäällikköKauhajoen paloasemalta kertoi, että suomalaisen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin vahvuus on, että se kattaa kaikki yhteiskunnan tasot ja tahot.– Valtionhallinnon, viranomaisten, elinkeinoelämän, maakuntien ja kuntien lisäksi yliopistot ja tutkimuslaitokset, järjestöt, yhteisöt ja yksilöt muodostavat verkoston, jossa tietoa voidaan jakaa, yhteisiä tavoitteita voidaan asettaa ja yhteistyöhön voidaan sitoutua joustavasti. Turvallisuustoimijoita ovat kaikki johdettuun tai sitä kiinteästi tukevaan turvallisuustoimintaan osallistuvat tahot.Sähkö, puhdas juomavesi, viemäriverkosto, jätehuolto, viestiyhteydet, elintarvike- ja polttoainejakelu, kaukolämpö ja terveydenhuolto ovat välttämättömiä. Maakunnat ja kunnat on jaettu suojelualueisiin ja -lohkoihin, joilla on oma organisaationsa pitkäaikaisten hätätapausten varalta. Organisaatiot toimivat pelastuslaitoksen apuna. Myös yksittäisten kuntalaisten tulisi omatoimisesti varautua kriisitilanteisiin. Meidän tulisi miettiä, mikä on oma viansietokykymme ja häiriövalmiutemme. Jokaisella tulisi aina olla säilykkeitä ja kuivaelintarvikkeita kolmen päivän tarpeeseen. Puuhellat, uunit ja takat ovat hyvä keino lämmittää asuntoa, jos sähköt eivät toimi. Jos vettä ei tule hanasta, tulee olla kannellinen sanko tai kanisteri, johon pystyy ottamaan viranomaisten toimittamaa vettä.Kyläturvallisuuskouluttajakorosti, että kylien ja asukkaiden rooli häiriötilanteisiin varautumisessa on kasvamassa. Myös naapuriapu on silloin tarpeen.Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa tukee poliisin ja pelastuslaitoksen työtä ja varautumista sekä koordinoi koulutuksia ja harjoituksia. Vapepa käyttää tekstiviestipohjaista Ohto-hälytysjärjestelmää. Viranomaishälytyksen tultua valmiuspäivystäjälle hälytetään vapaaehtoiset järjestelmän kautta paikalle.Vs. kirkkoherrakertoi, että arkipäivän elämänmuutoksissa seurakunnan diakoniatyö on kuntalaisten apuna.– Keskustelussa kartoitetaan elämäntilannetta ja sitä, miten voidaan auttaa. Kyseeseen tulee ruoka-avustus, taloudellinen tuki ja keskusteluapu. Diakoniatyö tekee myös käyntejä kotiin ja laitoksiin. Kyliltä voi olla yhteydessä diakoniatoimistoon ja antaa vinkkiä kyläläisten tarpeista.Ryhmätöissä käytiin läpi tilanteita, jotka ovat oikeasti tapahtuneet. Ryhmissä mietittiin, mitä kussakin tilanteessa on tehtävä ja miten asiat saadaan palautettua normaaleiksi. Esimerkkeinä oli muun muassa onnettomuus moottoriurheiluesityksessä, eläinsuojan katon romahtaminen, vesikriisi ja kylätalossa syttynyt tulipalo. Ryhmäläiset kirjasivat välittömiä toimia sekä niitä, joita voidaan tehdä vastaavan tapahtuman ehkäisemiseksi.