Opetusravintola Oppikokki jälleen auki

alkoi huhtikuun puolivälissä viime vuonna. Nyt täällä on todella hyvä ilmanvaihto ja helppo hengittää. Moni asiakas on huomannut, että ikkunatkin on uusittu, kun niistä ei enää yhtään vedä, kertoi kokkipuolen opettaja ja palvelualojen osastonjohtajaTiettyjen keittiölaitteiden uusimiseen hän vielä toivoisi löytyvän rahaa. Lähivuosina koulua on kunnostettu laajemminkin. Remontit ovat maksaneet noin viisi miljoonaa euroa.– Kauppaoppilaitokselta muutetaan toimintoja pikkuhiljaa tänne. Kun on loppuvaihe opinnoissa, on paljon parempi viedä ne loppuun rauhallisesti kauppaoppilaitoksella. Sitten on helppoa siirtää asioita ja katsoa koneet kuntoon ja paikoilleen ensi syksyksi, selvitti koulutusjohtajaKivelä sanoi kokkipuolen ykkös- ja kakkosluokkien oppilaiden tehneen remontin aikana niin paljon suurkeittiöruokatuotantoa, että koko kolmen vuoden kurssit on heillä niiden osalta tehty. Oppikokki on auki neljänä päivänä viikossa.– Lounasbuffet on maanantaisin. Ykköset ja kakkoset tekevät silloin kotiruokaa. Tiistaisin-torstaisin ruoan valmistavat kakkos- ja kolmosluokkalaiset. Jotkut asiakkaat tykkäävät siitä, että on annostarjoilu. Annostarjoilupäiviä ovat tiistai ja keskiviikko. Torstaisin valmistetaan eri maiden ruokia.Keskimäärin Oppikokissa käy lounaalla noin 20 ihmistä päivässä.– Asiakkaat ovat hyviä antamaan palautetta. Vaikka se ei ole aina positiivista, olen sanonut opiskelijoille, että ottakaa ilolla vastaan se mitä asiakkaat sanovat. Oppikokissa opiskelijat saavat nimenomaan sitä tekemistä, mitä he tulevat yleensä hakemaan ammattikoulun puolelta. Täällä ei ole pelkkää keittiötyötä vaan myös esimerkiksi sali- ja baarityöskentelyharjoittelua, Kivelä taustoitti.Kauhajokelainensuorittaa kokin ammattitutkintoa toista lukukautta.– Tämä ala oli minulle ykkösvaihtoehto. Tykkään kokata.Lehtimäki on viihtynyt hyvin sekä koulussa että työssäoppimispaikoissa.– Koulu on aika hyvin vastannut odotuksiani. Kun olin työssäoppimassa Kauhajoella Kotipadassa, olin siellä pääosin keittiössä, mutta välillä myös kassalla. Ojalan Pakarissa tein aamu- ja iltavuoroja. Aamulla piti siellä laittaa pullat, kakut ja leivonnaiset vitriiniin. Tein myös salaatteja ja olin kassalla, Lehtimäki lisäsi.