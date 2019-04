Kauhajoki

Nuorten suosikkitubettajat Lakko ja Herbalisti sekä Aku Hirviniemi Suupohja-messuille

Kauhajoki

Kyseisen viikon

Innostavia esiintyjiä.

Koiria ja pakohuoneita.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

perjantaina ja lauantaina järjestetään monipuolinen koko perheen tapahtuma Suupohjamessut ammattioppilaitoksen tiloissa. Tapahtumaa ovat järjestämässä Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Kauhajoen kaupunki, Suupohjan elinkeinotoimenkuntayhtymä SEK ja Suupohjan nuorkauppakamari. Messujen yhteistyökumppanina toimii CLT Plant Oy.– Koulutuskuntayhtymä on järjestänyt aiemmin Homma haltuun -messuja ja kaupunki Tuumasta toimeen -tapahtumaa. Isomman alueellisen tapahtuman järjestäminen vaatii kuitenkin enemmän yhteistyökumppaneita, joten päätimme nyt yhdistää voimamme useampien toimijoiden kanssa, tapahtumaa organisoinut koulutuskuntayhtymän talous- ja henkilöstöjohtajakertoo.Kopakkalan mukaan Suupohjamessut ovat koko perheen tapahtuma, jossa eri toimialojen näytteilleasettajat esittelevät koulutukseen, yrittäjyyteen ja työelämään liittyviä teemoja sekä asumisen ja hyvinvoinnin palveluja. Perjantain ohjelma on suunnattu erityisesti nuorille. Silloin lavalle nousevat suureen suosioon nousseet tubettajat Lakko ja Herbalisti.– Lakko vieraili Kauhajoella muutama vuosi sitten ja hänen suosionsa oli aivan valtavaa. Tubettajat ovat nuoria kiinnostavia ja innostavia esiintyjiä. He ovat nuorille hyviä esimerkkejä siitä, miten olemalla oma itsesi, uskalias ja rohkea, voit menestyä, Kopakkala miettii.Perjantaina messuilla julkaistaan myös Suupohjan koulutuskuntayhtymän uusi nimi ja markkinointi-ilme.Lauantain pääesiintyjä on koko kansan tuntema, niin televisiosta kuin elokuvistakin tutuksi tullut näyttelijä. Hän saapuu Kauhajoelle omana itsenään kertomaan mielenkiintoisen yrittäjätarinansa.– Hirviniemen sketsihahmot ovat monille tuttuja, mutta halusimme hänet nimenomaan omana itsenään. Harva tietää, että hän on myös yrittäjä, Kopakkala toteaa.Messuilla Hirviniemi tulee toimimaan myös nuorille suunnatun Susiluola-liikeideakilpailun tuomaristossa. Kilpailun organisoinnista vastaa SEK. Lapsien iloksi lauantaina messuille saapuvat myös muumihahmot Naantalista.Suupohjamessujen lisäksi ammattioppilaitoksen tontilta löytyy viikonloppuna muutakin ohjelmaa. Lions Club Kauhajoki/Aron järjestämä, jo perinteeksi muodostunut Kauhajoki Car show esittelee lauantaina monipuolisen kattauksen erilaisia menopelejä moottoriajoneuvoista kiinnostuneille. Tapahtuman puuhamieskertoo, että nähtävillä on erilaisten autojen lisäksi mopoja, moottoripyöriä, vetotraktoreita ja mahdollisesti myös kilpailukäytössä olevia ruohonleikkureita.– Paikalla on myös myyntikojuja ja sähköpotkulautaesittelyä. Tapahtumaan on erillinen pääsymaksu, joista saadut tuotot ohjataan hyväntekeväisyyteen, Korpela kertoo.Pohjanmaan snautseri-pinseri ry:n järjestämä Match show puolestaan kokoaa erilaiset koirarodut ja koirien ystävät oppilaitoksen kentälle niin ikään lauantaina. Varsinaisen kilpailun ohella ohjelmassa on monenlaisia näytöksiä aina poliisikoiran työskentelystä koirahierontaan ja koirankarvan kehräykseen. Paikalla on myös kaverikoirat sekä koiratarvikkeiden myyntiä.Päättelykykyään ja ongelmanratkaisutaitojaan pääsee testaamaan molempina messupäivinä Suupohjan nuorkauppakamarin järjestämissä pakohuoneissa.